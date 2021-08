AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 392 845 prípadov nákazy.

Za utorok (3. 8.) pribudlo 94 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 541 (+ 0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 199,802,563

Počet úmrtí: 4,252,990

Počet vyliečených: 180,244,543

____________________________________________________________________________

10:00 Aktuálna situácia:

vykonalo sa 6 918 PCR testov, pozitívych bolo 94

pribudlo 0 obetí

hospitalizovaných je 93 (+1) chorých,

na JIS je 5 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 3 osoby

zaočkovali 2 282 533 ľudí ( + 3 793)

9:00 Vo veľkokapacitnom očkovacom centre Bratislavského samosprávneho kraja v priestoroch Národného futbalového štadióna v Bratislave budú očkovať proti ochoreniu COVID-19 aj vo štvrtok vakcínou Janssen od Johnson & Johnson. Vakcinovať budú dospelých aj bez SMS pozvánky. Riaditeľ odboru zdravotníctva BSK a lekár kraja Tomáš Szalay potvrdil, že v sobotu (7. 8.) budú na NFŠ nateraz vakcinovať poslednýkrát.

8:00 Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) by mal začiatkom septembra vydať definitívny súhlas na používanie vakcíny proti chorobe COVID-19 vyvinutú konzorciom Pfizer/BioNtech. Informoval o tom v utorok denník The New York Times. Táto vakcína sa v súčasnosti podáva na základe povolenia na núdzové použitie, ktoré jej bolo udelené vlani v decembri.

7:00 Košický samosprávny kraj (KSK) nateraz neplánuje zatvárať veľkokapacitné očkovacie centrá, ktoré tak naďalej ostávajú v prevádzke. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Pozrite si to najdôležitejšie zo včera >>>