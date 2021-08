Minister Matovič s generálnym riaditeľom RTVS Rezníkom navštívili Zuzanu už v pondelok. „Nemala reálnu šancu vyhrať,“ uznal vtedy. „Právo nemôže byť len striktné, jednoznačné a jasné, ale malo by byť aj ľudské a v tomto prípade obidvaja cítime, že sa tu stala krivda,“ vyhlásil a dodal, že chcú spolu s právnikmi urobiť všetko pre to, aby Zuzana svoju výhru dostala. Verdikt by mal byť známy v najbližších dňoch.

Podľa advokáta Patrika Benčíka Zuzana podľa štatútu očkovacej lotérie nemá právo na výhru. „Na druhej strane pravidlá súťaže vytvárajú diskriminačnú platformu pre súťažiacich sledujúcich televíziu prostredníctvom internetu,“ hovorí pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Napriek diskriminačnému nádychu, ktorý lotéria podľa Benčíka má, Zuzana svoje peniaze možno dostane. „Áno, sú tu pootvorené dvierka, ako výhru Zuzane z Prešova vyplatiť a konštatovať, že na výhru síce podľa zákona nevznikol nárok, ale v záujme odstránenia tvrdosti pravidiel súťaže môže Ministerstvo financií SR rozhodnúť o tom, že výhra jej bude vyplatená,“ dodáva s tým, že ak sa tak stane, môže to vyvolať problémy v budúcnosti. V prípade technických problémov spojených s prenosom obrazu a zvuku vysielania sa totiž môžu potenciálni výhercovia dovolávať prvého precedensu. „Napriek tomu ja osobne by som hľadal riešenie, ako potenciálnej výherkyni výhru vyplatiť,“ uzatvára.

Inak to vidí právnik Ján Ivan. „Z uvedených pravidiel vyplýva, že súťažiaca právo na výhru nemá,“ vysvetľuje. Dodáva, že dodatočná výhra môže spôsobiť problémy. „Retrospektívne dodatky alebo osobitné rozhodnutia vyhlasovateľa súťaže v jej prospech by spôsobili možný vznik viacerých pochybných precedensov do budúcnosti,“ hovorí pre náš denník.

Podobne zmenu pravidiel vidí aj právnik Ivan. „Je to neštandardné, ale nie protizákonné. Avšak vzhľadom na rýchlosť prípravy súťaže a množstvo problémov, ktoré sú s ňou už teraz spojené, môžeme očakávať viacero neštandardných krokov,” uzatvára.

Obaja právnici sa však zhodujú v tom, že vzhľadom na znenie štatútu súťaže by Zuzana na súde neuspela. „Pravidlá jasne hovoria o 20-sekundovom limite na odpoveď a nijako nezohľadňujú prenos televízneho signálu,“ dodáva Ivan.

Podľa Ministerstva financií (MF) SR štatút súťaže nastavil Matovičov rezort. „Čo sa týka dramaturgickej stránky, to mala na starosti RTVS – ako to bude prebiehať a ako to bude vyzerať,“ tvrdí hovorkyňa MF SR Michaela Lovásová pre náš denník.

