Nezhody v stranách sú v slovenských politických vodách prakticky na dennom poriadku. Najnovším príkladom je OĽaNO, kde sa začala „vzbura” proti správaniu šéfa hnutia Igora Matovičoa (49). Pred hlasovaním o jeho odvolaní vznikla 9-členná Občianska a demokratická platforma (ODP) okolo Kristiána Čekovského (31). Odborník si posvietil na dôvody, pre ktoré by ODP mohla časom klub Obyčajných ľudí opustiť, čím by vládna koalícia definitívne skončila.

ODP skritizovala Matoviča za jeho vystupovanie a slovné útoky na novinárov, preto mu na protest nevyjadrili podporu pri tom, ako ho odvolávala opozícia: „Nesúhlasíme so stupňovaním agresivity medzi demokratmi, a to ani zo strany OĽaNO.“ Matovič sa vo funkcii ministra napokon udržal, ale stále to nemá vyhraté ani vo vlastnom hnutí.

Diskutuje sa o tom, či členovia ODP vystúpia z klubu OĽaNO, a v hre je aj otázka založenia vlastnej strany. „Uvedené otázky sú predčasné. V tejto chvíli platí, že naša ODP požiadala lídra OĽaNO o slušnú komunikáciu a obnovenie parlamentnej väčšiny zloženej z demokratických poslancov,“ povedal Čekovský. Vzhľadom na to, že v platforme je Čekovský s viacerými kolegami, musia si podľa jeho slov najskôr prediskutovať politickú situáciu a zvážiť ďalšie kroky. O nich vraj budú verejnosť informovať.

Ako však na kroky platformy zareagoval samotný Matovič?

