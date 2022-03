Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šípoš na tlačovej konferencii uviedol, že ruská armáda sa snaží na Ukrajine zobrať územia a zlikvidovať ukrajinskú vládu. Koalícia odsudzuje túto agresiu, dodal ďalej. "Dnes vídame obrázky z Ukrajiny, kde ruská armáda pácha vojenské zločiny, ktoré my výrazne odsudzujeme, a taktiež sú to zločiny proti ľudskosti. Preto sme sa rozhodli podať uznesenie, kde veľmi rázne odsudzujeme tieto vojnové zločiny a vyjadrujeme solidaritu a plnú podporu ukrajinskej vlády," povedal Šípoš.

Poslanec OĽANO Kristián Čekovský povedal, že od začiatku vojny môžeme sledovať útoky aj na civilné ciele. "Ruská federácia, možno v snahe, že sa im nedarí postupovať tak ako by chceli, stupňuje agresiu a útoky na civilné ciele," uviedol. "Myslíme si, že toto sú vojnové zločiny, preto sme to napísali do uznesenia a predkladáme do pléna Národnej rady," vysvetlil ďalej. Okrem podpory Ukrajiny podľa slov Čekovského ide aj o morálnu povinnosť.

Poslankyňa klubu OĽaNO Monika Kozelová uviedla, že každodenne má čerstvé správy z bojísk od ukrajinských dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú s organizovaním humanitárnej pomoci. "Ukrajinci bojujú o slobodu, tak ako sme my bojovali počas Slovenského národného povstania, a nemôžeme ich v tom nechať samých. Pretože aj moja krajina je Ukrajina," uviedla. Podľa jej názoru je povinnosťou takéto uznesenie predložiť a schváliť. Poslanec OĽANO Andrej Stančík povedal, že na rozdiel od opozície koalícia odmieta strkať hlavu do piesku. Dodal, že ten, kto nepomáha Ukrajine, pomáha agresorovi.

Poslanec za SaS Ondrej Dostál poďakoval kolegom z OĽANO, že prišli s touto iniciatívou. "Vysielame tým signál, že táto téma nekončí a nenecháme ju vychladnúť bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať vojenská situácia. Stojíme za Ukrajinou," povedal Dostál.