Poslanci z klubu OĽaNO dnes predložili návrh, o ktorom vôbec neinformovali svojich koaličných partnerov, píše portál Aktuality.sk. Koaličná zmluva pritom jasne hovorí o tom, že žiadne poslanecké návrhy nebudú do národnej rady predložené bez toho, aby boli vopred prerokované koaličnou radou.

Poslanci na čele s Annou Záborskou navrhujú, aby parlament prijal uznesenie k správe europarlamentu o situácii v oblasti sexuálneho zdravia. Jedná sa o správu, ktorú vypracoval chorvátsky europoslanec Predrag Matič.

Záborská navrhuje, aby slovenský parlament tomu európskemu pripomenul, „že otázky týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov“.

Na snímke poslankyňa hnutia OĽaNO Anna Záborská počas tlačovej konferencie v Bratislave 27. januára 2021. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Podľa europoslankyne za Smer Moniky Beňovej robí Záborská okolo celej veci zbytočný cirkus. „Táto správa nijakým spôsobom nemôže zasahovať do našej vlastnej právnej úpravy v týchto oblastiach, jednoducho to nemá žiadny presah do právnych systémov členských štátov,“ tvrdí Beňová.

SaS a Za ľudí sú proti a o iniciatíve OĽaNO nič nevedeli.

„Nie, nemali sme o tom žiadne informácie. Bude kvôli tomu zvolané poslanecké grémium, kde budeme žiadať, aby bol daný návrh stiahnutý,“ povedal pre Aktuality.sk hovorca SaS Ondrej Šprlák.

„Nevedeli sme o tom, s nikým to nebolo prediskutované,“ hovorí zasa poslanec Za ľudí Juraj Šeliga. Ak OĽaNO návrh nestiahne, problém sa podľa našich informácií bude riešiť na koaličnej rade.