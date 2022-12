Na klub prídu naposledy! Občiansko-demokratická platforma v OĽANO okolo ministra životného prostredia Jána Budaja odmieta predčasné voľby. Jej poslanci nepodporia ani novelu Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia Národnej rady (NR) SR.

Platforma naďalej podporuje vládu Eduarda Hegera (OĽANO) a jej program. Chcú nájsť aj cestu na prijatie štátneho rozpočtu pomocou demokratických strán. Na poslanecký klub hnutia pôjdu členovia platformy večer posledný raz, z klubu totiž odchádzajú viacerí poslanci. "Mandát by nemal byť ani predmetom obchodu za rozpočet či iné ústupky," uviedol Budaj v súvislosti s diskusiou o ukončení volebného obdobia parlamentu a dodal, že odmieta snahy opozície o čo najskoršie predčasné voľby.

Premiér E. Heger a predseda NRSR B. Kollár: Vláda bude pokračovať v demisii (17. decembra)

"Predčasné voľby už v minulosti viedli ku katastrofálnym koncom," dodal. Platforma podľa jeho slov naďalej vyzdvihuje víťazstvo Igora Matoviča (OĽANO) nad lídrom Smeru-SD Robertom Ficom. Dodal, že voliči v roku 2020 dali hnutiu OĽANO silný mandát.

Budajova platforma ďalej diskutuje aj s ďalšími poslancami. Pridal sa k nej aj nezaradený poslanec Ján Mičovský. Budaj doplnil, že diskutujú aj s Miroslavom Kollárom a apeloval na spájanie sa demokratických síl pred nasledujúcimi voľbami. Práve toto má byť program platformy na najbližšie týždne. Minister hovorí, že len spojenectvo demokratov bráni návratu "totalitárom" a apeluje na odloženie sporov. Vie si predstaviť aj prípadnú rekonštrukciu vlády, a to aj s SaS. "Je to demokratická strana," uviedol s tým, že s ňou treba rátať aj do budúcna

Kristián Čekovský - poslanec NR SR Zdroj: TASR

Čo sa týka hnutia OĽANO, Budaj čaká na ich snem a vedie rozhovory aj s Matovičom a Hegerom. Skonštatoval, že premiér pochopil, nad akou priepasťou stojí politika OĽANO a že môže byť záchrancom. Nepovedal však, či bude apelovať na zmenu pomerov v hnutí či jeho politiky. Na margo budúcnosti jeho platformy uviedol, že sa bude osamostatňovať na pôde parlamentu a budúcnosť je ešte otvorená.

Čo sa týka štátneho rozpočtu, Kristián Čekovský z platformy odmieta, aby sa návrh upravoval na základe požiadaviek Smeru-SD či Hlasu-SD. Financovanie samospráv je z jeho pohľadu už vyriešené po prijatých úpravách a čakajú ešte na potvrdenie Európskej komisie, či sa v súvislosti s výdavkovými limitmi neohrozí čerpanie financií z fondu obnovy.