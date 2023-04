Po skončení rokovaní sa na tlačovej besede predseda strany Smer – slovenská sociálna demokracia Robert Fico poďakoval predsedovi Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo Jaroslavovi Karahutovi (Sme rodina) a ľuďom z obchodnej a výrobnej sféry za držanie línie. Zároveň uviedol, že na účely dnešného stretnutia boli predložené dva návrhy zákonov, ktoré v piatok podali do Národnej rady SR.

„Prvým významným návrhom, ktorý ma pomôcť sfére výroby, je návrh zákona z oblasti sociálnej, kde navrhujeme odpustiť potravinárom, ako aj ďalším, odvody na obdobie šiestich mesiacov do konca roku 2023 s tým, že náš návrh je v podstate spočívajúci až v odpustení 25 percent nákladov, pokiaľ ide o potravinárov prvovýrobcov. V danom okamihu hovoríme o približne 20 – 30 tisíc zamestnancoch,“ spresnil Fico.

Diskusia bola aj o pomoci vinárom. Je tiež dohoda s Jaroslavom Karahutom, že pokiaľ v druhom a treťom čítaní tento návrh zákona dostanú do polohy, že bude vyhovovať širšiemu politickému spektru, návrh by mohol získať podporu v Národnej rade SR a mohol by začať platiť už od 1. júla tohto roku. Karahuta informoval, že po diskusii s ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom má garancie, že po 31. marci bude pokračovať schéma kompenzácie vysokých cien elektriny pre malé a stredné podniky.

Podľa slov Fica, druhý návrh zákona vyvolal búrlivú diskusiu, a to je zákon o cenách. Tu bola zavedená prísnejšia regulácia, ktorá umožňuje ministerstvu financií, aby v prípade krízových situácií pristúpil k priamej regulácii cien potravín. Do návrhu zákona bol predložený aj zoznam potravín, ktorých by sa mohol týkať. Predstavitelia obchodných reťazcov na stretnutí uviedli rôzne čísla. Potvrdili, že existujú reťazce, ktorých zisky sa pohybujú na úrovni 8,5 – 9%. Ide však o reťazce zahraničné. Je ale pravda, že tu máme aj obchody slovenské, kde sa pri zisku bavíme o maximálne dvoch percentách. Obchodné reťazce sa, samozrejme, akejkoľvek regulácii bránia.

Fico potvrdil, že Smer – SSD chce preukázať dobrú vôľu, predkladá návrh na podporu prvovýrobcov potravinárov a žiada od obchodných reťazcov, aby predtým, ako štát použije ustanovenie o prísnej regulácii cien potravín, preukázali dobrú vôľu.

Ďalej privítal rozhodnutie z dnešného dňa, keď došlo k schváleniu zákazu dovozu obilia z Ukrajiny. Je presvedčený, že nie je problém iba v dovoze, ale likviduje našich výrobcov a spôsobuje im obrovské škody. Problém je aj v tom, že sem prichádza nebezpečné obilie, ktoré je kontaminované obrovským množstvom chémie. Preto povedal, že bude sledovať, do akej miery budú posilnené všetky kontrolné orgány, ktoré majú čo povedať do kontroly nezávadnosti.

Krahuta doplnil, že v prípade zákona o cenách sa dá urobiť niečo, čo v tom zákone je, a to je fakultatívnosť, teda možnosť ministerstva financií, aby zasiahlo do cien, no chýba tam mechanizmus nastavenia tejto možnosti. „Ja som za to, aby tam bol mechanizmus vo forme povinnosti spustenia analýzy cenovej situácie na trhu, to vieme nastaviť na základe viacerých kritérií. Ale vieme nastaviť mechanizmus, že keď bude inflácia 25 percent aj v budúcnosti, tak sa musí spustiť mechanizmus analýzy, ktorú vykoná ministerstvo financií. Druhá vec je tá, že až po tejto analýze sa dostane z toho ministerstvo a spustí proces ako regulátor,“ povedal Karahuta. Je presvedčený, že naši producenti a výrobcovia musia byť konkurencieschopní so zahraničnými výrobcami.

Poslanec Smeru-SSD Richard Takáč dodal, že je rád, že na rokovaní boli otvorené aj ďalšie témy, ktoré majú pomôcť tomu, ako čo najrýchlejšie na určité obdobie pomôcť ľuďom na Slovensku vo forme znížených cien potravín, rozšírenia zoznamu zníženej DPH na 10 % na vybraný sortiment potravín a tiež je priestor na zníženie dokonca na 5% pri základnom zozname potravín.

VIDEO: Robert Fico informuje o výsledkoch okrúhleho stola k cenám potravín: