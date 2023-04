Dostál na sociálnej sieti uverejnil krátky status, v ktorom upozorňuje, že na májovej schôdzi by sa parlament mal zaoberať návrhom, ktorý zakazuje "pokrokové" hry. "Budeme sa zaoberať aj jeho návrhom zakázať pokrokové hry v čase od 06:00 do 22:00 hod. Ak by bol návrh schválený, pokrokové hry by sa museli odsunúť na nočný čas. Nech už je to čokoľvek," napísal Dostál s dávkou irónie, pričom narážal na preklep, ktorý sa objavil v parlamentnom tlačive. Ako následne sám uviedol, z kontextu je zrejmé, že návrh by sa mal vzťahovať na hazardné hry, ku ktorým patrí aj poker.

Poker - ilustračný záber Zdroj: Shutterstock

Z návrhu vyplýva, že v čase od 6.00 h do 22.00 by mala byť zakázaná "mediálna komerčná komunikácia na všetky služby, ktoré zahŕňajú uzatvorenie stávky s peňažným vkladom v hazardných hrách vrátane tých, v ktorých sa preukazuje prvok zručnosti, ako napríklad lotérie, kasínové hry, pokrokové hry a stávkové transakcie, ktoré sú poskytované akýmkoľvek prostriedkami na diaľku, elektronicky alebo prostredníctvom inej technológie umožňujúcej komunikáciu a na individuálnu žiadosť príjemcu služieb."

O rekciu denník Plus JEDEN DEŇ požiadal aj nezaradeného poslanca Martina Čepčeka. NÁJDETE JU V GALÉRII.

Okrem tohto návrhu by malo plénum Národnej rady na májovej parlamentnej schôdzi rokovať aj o novele zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, novele zákona o reklame a novele zákona o mediálnych službách z dielne nezaradeného poslanca Čepčeka.

Benzínová pumpa - ilustračný záber Zdroj: Radovan Stoklasa

Vzhľadom na množstvo dopravných nehôd, na ktorých sa podieľa aj konzumácia alkoholických nápojov, navrhuje zákaz ich predaja na čerpacích staniciach, v prevádzkach na diaľničných odpočívadlách, parkoviskách alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Zároveň sa má zakázať predaj alkoholických nápojov prostredníctvom predajných automatov a s výnimkou piva a vína prostredníctvom donáškovej služby. Podľa Čepčeka to zabezpečí zníženie dostupnosti alkoholických nápojov.