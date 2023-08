NAKA v rámci akcie Rozuzlenie zadržala aj dvoch bývalých členov tímu Oblúk z Úradu inšpekčnej služby – vyšetrovateľa NAKA Jozefa Khandla a príslušníka PZ Michala Vyšvádera. Popoludní však už oboch prepustili - a to bez obvinenia. V prípade Khandla bolo dôvodom to, že len nedávno podstúpil vyšetrenie na detektore lži.

„Musím povedať, že ma to šokovalo a považujem to za úplne absurdné, keďže približne pred mesiacom sa klient mal zúčastniť na polygrafickom testovaní. Vo veci okolností, ktoré boli predmetom jeho zadržania. Myslíme si, že prešiel predmetným vyšetrením," uviedol obhajca Khandla Marián Bošanský pre TV JOJ.

V prípade Khandla sa následne objavili informácie, že teatrálne zadržanie policajtmi bolo vykonané napriek tomu, že jeho manželka je v rizikovom tehotenstve a na budúci týždeň by mala porodiť. Postup NAKA kritizoval aj exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ako aj podpredsedníčka Hlasu-SD a tiež exministerka vnútra Denisa Saková v relácii TA3 Téma dňa. „Zadržali ho, aby sa dozvedeli, že bol vlastne pred mesiacom na detektore lži, a tak ho teda pustili,“ okomentoval absurdnosť postupov polície Kaliňák.

„Tak ako posledné záťahy a zadržania robil (policajný prezident Štefan Hamran – pozn. red.), či už to bol štvrtkový zásah NAKA, alebo zadržanie Tibora Gašpara, je to skutočne na hanbu. Je to ako divadelné predstavenie,“ pridala sa Saková. „Zadržiavali jednu osobu - vyšetrovateľa, ktorého manželka je v rizikovom tehotenstve. Pred každým zadržaním si sadne vyšetrovateľ, operatívec a šéf komanda a vyhodnotí sa bezpečnostná situácia. Vyhodnotí sa osoba, ktorá sa ide zadržať. Pozrú sa na to, či zadržiavaná osoba bola v minulosti násilník, páchala násilnú trestnú činnosť, či má doma zbrane, či má agresívnu povahu a podľa toho sa robí zásah,“ vysvetľovala Saková.

Zadržanie vyšetrovateľa NAKA, ktorého manželka je v rizikovom tehotenstvo, okomentoval aj poslanec Tomáš Taraba (SNS-Život-NS):

„Prečo k Tiborovi Gašparovi prišlo Lynx Commando – kukláči? Pýtam sa, bol podozrivý z násilnej trestnej činnosti? Mali informácie, že bude utekať cez záhradu, že nebodaj jeho svokra sa stane rukojemníkom pána Gašpara?“ pýtala sa ďalej Saková s tým, že to isté platí aj v prípade Khandla. „Miesto toho, aby slušne poslali predvolanie, prídu do domu ráno o 4.40 hodine, vie o tom celý barák, a ešte je tam žena, ktorá je na rizikovom tehotenstve,“ nešetrila kritikou exministerka vnútra.

