Tá si teda dopraje! Boris Kollár je známy tým, že má 11 detí s desiatimi rôznymi ženami. Hoci to musí byť finančné náročné, Kollárove deti sa majú ako v bavlnke. A to nielen tie, na ktoré by mal byť zo zákona vyživovaciu povinnosť.

Predseda parlamentu svojim deťom naozaj dopraje. Navštevujú kvalitné školy a ich mamičky sa vyvážajú na luxusných autách. Hoci môže byť pre niektorých Slovákov náročné uživiť čo i len jedno dieťa, Kollár sa stará o 11 detí. To, ako sa na financovaní domácností podieľajú aj jeho bývalé partnerky sa do médií zatiaľ nedostalo. Podľa často zverejňovaných fotografií si však detí žijú rozprávkový život.

Sám šéf strany Sme rodina si pritom popri svojom náročnom pracovnom programe nájde čas aj na to, aby so svojimi expartnerkami a spoločnými deťmi strávil čo najviac času. Nedávno sa vrátil z dovolenky na ostrove Capri. Tentokrát trávil voľné chvíle aj s Andreou Heringhovou, ktorá bola dlhé obdobie považovaná za jeho " favoritku", keďže ako s jedinou má dve deti. „Bol som tam s rodinou. Nielen s Andreou, Sárkou a Borkom, ale aj s mojou mamou a s dcérou Ester. Bola to klasická rodinná dovolenka,” povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ. Ako ďalej povedal, na Capri chodí rád a nebol tam prvý raz. „V Neapole mám priateľov Slovákov, ktorí tam žijú, takže chodím k nim,” upresnil. Dovolenku na plné obrátky si užíva aj Kollárová najstaršia dcéra Alexandra Horňáková. A to na vysokej úrovni. Sociálne siete zásobuje fotkami z jachty a luxusných reštaurácií.

Mohlo by vás zaujímať: