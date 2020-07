Premiér Igor Matovič obral štát o státisíce eur na daniach. Polícia ho uznala za vinného, avšak prípad bol už premlčaný. Tvrdí to predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico na tlačovej konferencii v Národnej rade SR.

Fico sa OSTRO pustil do Matoviča: Okradol štát o státisíce eur!

Na snímke predseda strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico Zdroj: Dano Veselský

Predseda Smeru-SD pripomenul, že Matovič tlačil tlačoviny na starom tlačiarenskom stroji. Vtedy neodviedol daň vo výške 70.000 eur. Taktiež podľa Fica vyúčtoval neexistujúce výdavky na používanie auta. "Boli to neoprávnené výdavky za vymyslené služobné cesty jeho matky," poznamenal.

Matovič zabezpečil aj fiktívny predaj svojej firmy, ktorú predal bielemu koňovi a do svojho daňového priznania nezahrnul tento predaj, tvrdí Fico. "Sedel by sedem až 12 rokov vo väzení, ak by jeho konanie nebolo premlčané," povedal.

Úlohou Fica je okrem iného chrániť Smer-SD a jeho predstaviteľov, a preto nemôže dovoliť, aby Matovič obviňoval stranu. Matovič sa v pléne opätovne vyhrážal predstaviteľom Smeru a majú čakať, kedy po nich príde Národná kriminálna agentúra, hovorí poslanec parlamentu. "Kriminálnik nebude urážať stranu Smer-SD. Nikto nie je podozrivý zo žiadnej trestnej činnosti, ani z daňovej, ani korupčnej, ani inej trestnej činnosti ekonomického charakteru," uviedol.

Fico deklaroval, že pred novinármi stojí s čistým štítom a problém s diplomovou prácou nemá. Ohradil sa aj voči medializovaným informáciám o návštevách kaštieľa vo Vinosadoch a straníckom sneme. "Odmietam, aby bol Smer dehonestovaný," podotkol.