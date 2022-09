Vo včerajšej časti rozpravy vystúpil okrem iných aj predseda strany ktorá Matovičove odvolávanie iniciovala. No ešte pred ním mal 1,5-hodinový príhovor práve odvolávaný minister, ktorý podstatnú časť svojich slov adresoval práve k SaS. Matovič po ostrých slovách k liberálom ich napokon vyzval, aby sa vrátili do koalície. „Neprekvapili ma Matovičove klamstvá, lebo to robí pravidelne. Jeho prejav bola spleť klamstiev, poloprávd a cynických návrhov na návrat do koalície. Po jeho prejave som rád, že sme z koalície odišli. On dokáže prekrútiť aj neprekrútiteľné,“ povedal šéf SaS Richard Sulík.

Matoviča si v parlamente zastávali hlavne poslanci okolo Tomáša Tarabu - Štefan a Filip Kuffovci. Zvyšok opozície, teda Smer, Hlas, Republika a ĽSNS sa ohradzovali, prečo si Tarabovci Matoviča tak chránia a jasne deklarovali, že odvolanie ministra financií podporia. „Matovič je najväčšie zlo našej politiky,“ povedal na úvod svojho prejavu Pellegrini. Podľa šéfa Hlasu sa Matovič predstavil sám pri rečníckom pulte: „Manipulácia, lož, nadávky. Toto je jeho štýl politiky a on sa nezmení. Krajina je v rozvrate, štrajkujú odborári, mestá a obce, zdravotníci, školstvo, všetci.“

Dnes sa pred parlament opäť postavil aj sám odvolávaný minister a vrátil sa k pádu Radičovej vlády: „Do poslednej chvíle som vtedy sa snažil presvedčiť Sulíka a SaS že nebláznite, povalíte Radičovej vládu." Matovič ´pravdepodobne´ zabudol, že pri hlasovaní o dôvere vlády Ivety Radičovej ktoré bolo spojené s hlasovaním o Eurovale sa zachoval presne tak isto, ako SaS. Vláda vtedy potrebovala podporu 76 poslancov, no našlo sa ich iba 55. SaS mala 18 zákonodarcov, ktorí sa hlasovania nezúčastnili, rovnako ako Matovič spolu s ďalšími dvoma poslancami OĽANO (všetci sa do parlamentu dostali na kandidátke SaS). Keďže 55 + 18 + 3 je 76, je zrejmé, že Radičovej vláde by pomohlo iba to, ak jej vyslovili dôveru všetci poslanci SaS aj OĽANO vrátane Matoviča!

Matovič pred hlasovaním o svojom odvolaní spravil fintu hodnú politického stratéga. Vie totiž, že jeho odvolanie záleží od opozičných nezaradených poslancov Tomáša Tarabu, Štefana a Filipa Kuffovcov. Tí ale nechcú návrat SaS späť do vlády. „Aj keď ma odvoláte a bude to proti mojej vôli, tak vám dávam slovo, že dostanete ponuku dostať sa späť do vlády,“ povedal Matovič.

Hlasovanie o odvolávaní Matoviča by malo byť po 11.00. Správu budeme aktualizovať.