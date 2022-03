Premiér zdôraznil potrebu prijatia ďalších sankcií. "Ešte stále čerpáme suroviny z Ruska, to je tiež ešte oblasť, do ktorej sa dá ísť, ak sa na nej dohodneme," skonštatoval s tým, že už uvalené sankcie majú tiež svoj "dobeh". Cieľom je podľa neho vyslať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi signál, že ho budeme musieť ekonomicky úplne izolovať. "Vidíme, že Putin neustupuje, budeme musieť pokračovať v rokovaniach," dodal. Heger súhlasí, aby sa ďalšie sankcie zavádzali aj pre Bielorusko.

V súvislosti so stopnutím nákupu ropy a plynu od Ruska povedal, že otázkou je skôr zabezpečenie ďalšej zimy. Súčasnú situáciu by sme podľa neho mali zvládnuť. "Zvládneme to, už sme o tom diskutovali na vláde, máme pripravené alternatívne plány. V rámci Európy by sme to tento rok do jesene bez problémov vedeli zvládnuť. Diskusia sa uberá skôr z hľadiska strategickej závislosti, čiže ako ju zmeniť," dodal.

Ochranu našej východnej hranice podľa premiéra posilnilo zaktivizovanie členských štátov NATO do plnej pohotovosti. Posunuli sa rokovania v súvislosti s predsunutou prítomnosťou vojsk na našom území. Heger súhlasí, že SR v minulosti podcenila financovanie obrany, v dôsledku čoho nemáme zmodernizovanú techniku.

Premiér sa vyjadril aj k situácii s pomaľovaným vojenským pamätníkom. Článok pokračuje na ďalšej strane>>>>>