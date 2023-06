Úradnícka vláda Ľudovíta Ódora (46) nedostala potrebnú podporu a bude viesť krajinu do predčasných volieb bez dôvery v parlamente. Poslanci totiž nepodporili jej programové vyhlásenie vlády (PVV). Premiér sa však pripravoval aj na to a podľa jeho vyjadrenia vedia značnú časť svojich cieľov vykonať aj bez podpory. Odborník na ústavné právo z Právnickej fakulty Univerzity Komenského Vincent Bujňák vysvetlil, čo to pre vládu a Slovensko znamená.

Ódorovej vláde vyslovilo dôveru iba 34 zo 136 prítomných poslancov. Potrebná pritom bola nadpolovičná väčšina zúčastnených zákonodarcov. Vláde vyslovila dôveru iba strana SaS, Demokrati, Tomáš Valášek z PS a 7 odídencov z OĽaNO. „Vláda nebude mať plné kompetencie a my sa musíme pripraviť na to, že mnohé rozhodnutia budeme musieť konzultovať s prezidentkou,“ konštatoval krátko po hlasovaní v parlamente Ódor. Prezidentka Zuzana Čaputová po neschválení PVV parlamentom Ódora odvolala a poverila dovládnutím do zostavenia novej vlády, ktorá vzíde zo septembrových predčasných parlamentných volieb.

Ako to všetko však majú chápať občania? Máme tu totiž vládu odborníkov, ktorá nevzišla z volieb a nedostala ani podporu parlamentu. Právomoci pri odvolanej vláde môžeme pritom podľa ústavného právnika rozdeliť do troch skupín. Prvou sú tie, ktoré bude môcť vláda naďalej vykonávať bez ďalších obmedzení. Patrí sem napríklad podávanie návrhov zákonov. Do druhej skupiny patria podľa Bujňáka právomoci, na ktorých výkon bude odvolaná vláda potrebovať predchádzajúci súhlas hlavy štátu. „Patria sem vymenúvanie a odvolávanie štátnych funkcionárov, zmena účelu použitia výdavkov štátneho rozpočtu alebo návrh na skrátené legislatívne konanie,“ vymenoval Bujňák.

Tretiu skupinu tvoria podľa odborníka právomoci, ktoré vláda vôbec nebude môcť vykonávať. Patrí sem najmä rozhodovanie o zásadných otázkach v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky a tiež rozhodovanie o zásadných otázkach v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky: „Keďže tieto pojmy nie sú definované, opätovne môžu vznikať výkladové spory, či určité rozhodnutie je zásadným alebo nie, teda bude tu prítomný stav právnej neistoty.“

Podľa odborníka je škoda, že sa v tejto veci nevyužila príležitosť vo februári pri téme stíhačiek MiG-29, kde napríklad predseda Súdnej rady navrhoval vláde podanie na Ústavný súd, v ktorom by napadla obmedzený rozsah právomocí. „Ak by bol takýto návrh podaný, Ústavný súd mohol dostať šancu ozrejmiť širšie súvislosti obmedzených právomocí a mohli sme sa aspoň o krok pohnúť ďalej,“ uzavrel Vincent Bujňák.

