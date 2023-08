Premiér Ľudovít Ódor dnes v rámci svojho pracovného výjazdu zavítal do Trenčína. Prečo jeho kroky smerovali práve sem - do srdca Považia, nie je náhoda. Trenčín sa v roku 2026 stane Európskym hlavným mestom kultúry. Má tak jedinečnú príležitosť odprezentovať sa pred európskou elitou ako moderná slovenská metropola. „Projekt Európske hlavné mesto kultúry je ďalším článkom do mozaiky transformácie nášho mesta, ktorú sme začali pred jedenástimi rokmi. Titul nám dáva príležitosť plánované zmeny urýchliť a dokázať, že naše mesto aj región v sebe nosí obrovský potenciál stať sa moderným, otvoreným, európskym,“ skonštatoval primátor Trenčína Richard Rybníček.

Na vzácnu návštevu predsedu vlády čakali aj v Dubnici nad Váhom, kde sa nachádzajú slovenské zbrojárne KONŠTRUKTA - Defence. Práve tu sa vyrábajú smrteľne presné samohybné húfnice Zuzana 2. „Vyznačujú sa dlhým dostrelom, značným účinkom v cieli, vysokou presnosťou a rýchlosťou streľby, rýchlym zaujatím palebnej pozície a ovládateľnosťou,“ takto ich opisujú na stránkach KONŠTRUKTA - Defence výrobcovia.

Húfnice Zuzana 2 v rukách Ukrajincov by tak mali potenciál značne skomplikovať postup Rusov. Tento fakt nezostal nepovšimnutý ani bývalému ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi, ktorý so svojím dánskym náprotivkom Mortenom Bødskovom, ešte v októbri minulého roka, podpísal dohodu o výrobe 16 kusov húfnic pre Ukrajinu. Dánsko sa na spolufinancovaní bude podieľať spoločne s Nemeckom a Nórskom.

Prvé dve húfnice si osobne prišiel prevziať veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran. Ten nešetril slovami chvály: „Toto je dôkaz, že karta sa obracia a Rusku nevychádza ich ambícia unaviť nás, zastrašovať a vydierať nás napríklad jadrovými hrozbami. Vďaka patrí vládam na Slovensku, v Nórsku, Dánsku a v Nemecku. Tento projekt je ukážkou úspešnej spolupráce a základom novej spolupráce vo vojenskej a technickej oblasti medzi Slovenskom a Ukrajinou.“ Zároveň zdôraznil, že včasné a konzistentné dodávky zbraní a munície na Ukrajinu pomôžu ukončiť konflikt v prospech demokracie a slobody.



„Ukrajina našu podporu potrebuje dlhodobo,“ priznal dočasný minister obrany Martin Sklenár. „Veľmi si vážime ten heroický, naozaj hrdinský výkon, ktorý pri obrane svojej vlasti, ukrajinskí vojaci, ale aj civilní obyvatelia Ukrajiny, preukazujú denno-denne. Je to naozaj inšpirujúce a zaväzujúce vytrvať v tomto záväzku tak dlho, ako to bude potrebné.“

Odvahu Ukrajincov ocenil aj premiér Ódor. Znova upozornil, že víťazstvo Ukrajiny je nielen v záujme Slovenska, ale aj celého európskeho spoločenstva a členských krajín NATO. „Svet, v ktorom sa nerešpektujú základné práva a slobody je pre nás neprijateľný.“ Dodanie húfnic Zuzana 2 má byť ďalším krokom ku znovunastoleniu mieru a pravidiel.