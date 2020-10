Čo tam robila? Kráska Miroslava Fabušová, ktorá v čase nehody sedela v limuzíne spolu s predsedom parlamentu Borisom Kollárom, konečne prehovorila. Z nemocničného lôžka sa pre portál Ženský web podelila nielen o svoje zdravotné problémy, ale prezradila aj to, čo robila v limuzíne druhého najvyššieho štátneho činiteľa. Podľa jej slov by sa mohlo zdať, že politik je nielen multioteckom, ale aj taxikárom.

Po troch dňoch od nehody sa bývalej účastníčke súťaže krásy rozviazal jazyk. „V sobotu ma Boris bral do lekárne, liečim sa na tetániu a lieky a vitamínové doplnky, ktoré užívam, v Dunajskej Lužnej, kde momentálne žijem, nemajú. Keďže sa vracal od syna z Mostu pri Bratislave cez Dunajskú Lužnú, tak ma po ceste zobral,“priznala s dôvetkom: „To, že neskončím v lekárni, ale až v nemocnici, žiaľ, sme nikto ani v najhoršom sne netušili.“

Jazda, ktorá ju vyšla draho!

Od soboty leží sexi brunetka v nemocnici, pri nehode utrpela viaceré zranenia. „Aktuálne som stále na JIS-ke, zdravotne som na tom veľmi zle, mám nepredstaviteľné bolesti, zlomených 7 rebier, kľúčnu kosť a štvrtý krčný stavec,“ opísala svoje boľačky.

Liberálna europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová nenechala na dvojici, ktorá sa viezla v limuzíne, ani nitku suchú. Ironicky poznamenala. „Of course (samozrejme, pozn. red.). A vládna limuzína is the new BOLT. V obzvlášť závažných situáciách priletí aj vládny špeciál, ale len v rámci okresu. Of course.“

Odborník to vidí jasne

Politológ Radoslav Štefančík prízvukuje, že rozhodujúce je to, či Kollár aj s Fabušovou sedeli v aute v rámci pracovných povinností, alebo súkromne. Ak to bol druhý prípad, mal to byť podľa neho problém. „Pretože je zákaz vychádzania. Rozhorčenie je veľké, znechutenie ešte väčšie a vedie to k volaniu po demisii,“ povedal s tým, že vládna limuzína nemá slúžiť na rozvážanie ľudí po lekárňach.

„Samozrejme, že vnútorné predpisy Úradu na ochranu verejných činiteľov nepoznám. Ak si predseda parlamentu zmyslí, že vo svojom aute bude rozvážať ľudí, pre ktorých toto auto primárne neslúži, tak zrejme môže. Zároveň je na mieste si položiť otázku, či je to etické a zodpovedné voči daňovým poplatníkom,“ doplnil s poznámkou, že v tom prípade by mal mať právo na takýto odvoz každý občan Slovenskej republiky. „Bez ohľadu na rozmer poprsia, veľkosti pier a niektorých neverbálnych zručností,“ uzavrel politológ.



Jedna z matiek Kollárových detí: Nehrozia mu komplikácie

Boris Kollár absolvoval operáciu, je pri vedomí a zotavuje sa. Informovala o tom jeho hovorkyňa Michaela Jurcová. V podobnom duchu sa mala vyjadriť aj jedna z matiek detí predsedu parlamentu.



Aj keď informácií je málo, nejaké správy predsa len unikli zo zdroja blízkeho rodine šéfa hnutia Sme rodina. Jedna z matiek detí Borisa Kollára sa mala zdôveriť, že s ním telefonovala. Podľa jej sprostredkovaných slov je Kollár viac-menej v poriadku a nehrozia žiadne výrazné komplikácie. Naznačila to aj Jurcová. „Predseda Národnej rady Slovenskej republiky p. Boris Kollár dnes absolvoval operáciu, ktorá prebehla úspešne,“ napísala. Podobnú informáciu o jeho zdravotnom stave potvrdil aj dobre informovaný zdroj z lekárskeho prostredia. Vzhľadom na citlivosť celej situácie sa však nechcel vyjadrovať oficiálne. Podľa jeho slov však bude predseda v poriadku. Po liečení sa bude môcť opäť ujať svojich povinností. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský pre Plus JEDEN DEŇ povedal, že rekonvalescencia bude trvať niekoľko týždňov.