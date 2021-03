Keď ste vystupovali z koalície, vládna kríza bola na vzostupe. Dnes je už priam neudržateľná a začína byť jasné, že musí dôjsť k nejakej výraznej zmene. Aký ďalší vývoj očakávate?

- Neviem, či som povolaný komentovať ďalší vývoj koaličnej krízy, keďže už nie som jej súčasťou. Zásadný problém je ten, pre ktorý som aj ja odišiel. Ide o to, ako a akým spôsobom premiér Igor Matovič túto vládu vedie, ale aj manažuje pandémiu. Už to zjavne neprekážalo len mne, ale aj mojim bývalým kolegom zo strany Za ľudí a Richardovi Sulíkovi. Pomenovali to jasne s tým, že vláda si vyžaduje väčšiu rekonštrukciu. S tým, že na stôl treba dať všetky pozície vrátane premiérskej.

Ako to vidíte s koalíciou? Vydrží?

- Koalícia ešte nejaký čas vydrží.

Myslíte si, že premiér odstúpi?

- Premiér neodstúpi.

Prečo neodstúpi?

- Prečo by to robil?

Prečo by to nemal robiť?

- Z jeho komunikácie za posledné dva týždne si nemyslím, že by to vyhodnotil tak, že chyba je na jeho strane. Posledný týždeň to ukázal jasne. Prešiel druhý z troch týždňov, keď sme mali prísť so zásadnými opatreniami, aby nenastal tvrdý lockdown, tak sme v realite neurobili nič, okrem toho, že doviezol neregistrovaný Sputnik V, ktorý sa v tejto chvíli nedá použiť. Napriek tomu komunikuje, že nás pomaly zachránil pre pandémiou. Nemyslím si, že by sa chystal odstúpiť.

Ako vnímate online iniciatívu na odchod premiéra zo strany Progresívneho Slovenska. Rokovali pred vasším odchodom aj s vami?

- Od momentu, keď som odišiel z vládnej koalície, som sa s Progresívnym Slovenskom nestretol. Iniciatíva, ktorú spustili, je normálna a legitímna iniciatíva mimoparlamentnej opozičnej strany.

Niekoľko odborníkov sa vyjadrilo, že aktuálne ide o hru nervov a o to, či to dlhšie vydrží Veronika Remišová alebo Richard Sulík. Ako to vidíte vy?

- Ja si myslím, že v čase, keď nám denne zomiera okolo 80 ľudí, je to príliš veľa na to, aby sa tu hrali hry s časom a o to, kto to dlhšie vydrží s nervami. Nechápem, prečo všetci akceptovali, že Boris Kollár čas natiahol o týždeň, myslím si, že to bolo po koordinácii s Igorom Matovičom. Riešenia treba prijímať hneď. Čo sa týka nervov, tak môj osobný pocit je, že Veronika Remišová neodíde a Richard Sulík, pokiaľ ho Igor Matovič nevyhodí, neviem.

Odborníci sa vyjadrujú, že aktuálne budeme svedkami hnitia a postupného rozkladu koalície...

- Ja si myslím, že od tejto vlády sa nedá čakať ani zvrat v otázke manažovania pandémie, ani reformný výbuch v súvislosti s európskymi peniazmi, ktoré majú doraziť. Táto vláda sa pretrápi k svojmu koncu. Či pôjde o tri roky, dva alebo rok, to v tejto chvíli neviem.

Je podľa vás za aktuálnych okolností rekonštrukcia vlády vôbec možná?

- Možná je, samozrejme, vždy. Ak má Igor Matovič záujem pokračovať v nejakom formáte, dáky ústupok asi urobí. Vzhľadom na jeho mentálnu výbavu by ma však neprekvapilo, ak by menších koaličných partnerov postavil pred situáciu, že ja tu zachraňujem životy, doviezol som vakcíny, už stačilo, vráťte sa domov a poďte pracovať. Ja neurobím žiadnu zmenu.

Neprekvapilo vás, že sa neobjavil výraznejší záujem o konflikt, ktorý máme s Viktorom Orbánom, keď jeho minister zahraničných vecí zasahoval do našich vnútroštátnych záležitostí? Nie je to dôvod na obavu?

- Predovšetkým je to dôvod na pomerne výrazné diplomatické gesto, ktoré náš minister zahraničných vecí jasne urobil. To, že Igor Matovič bol schopný podržať problematického poslanca OĽaNO a zarezať vlastného ministra zahraničných vecí v kontexte zahranično-politických záujmov krajiny, je len ďalší dôkaz, že Igor Matovič absolútne nie je osobnostne vybavený na zvládanie funkcie premiéra. Jemu absolútne nedochádza rozmer problému pre krajinu, ktorý týmto svojím krokom vyrobil.

Myslíte si, že sa môžeme obávať etnických konfliktov?

- To je silné pomenovanie. Myslím si, že vzhľadom na to, ako dnes vyzerá politické zastúpenie maďarskej menšiny na Slovensku alebo v parlamente, tak tie antiprocesy sa vyvíjajú aj v kontexte toho, ako sa Igor Matovič zadefinoval ako spolupútnik Viktora Orbána. Obávam sa, žiaľ, že slovensko-maďarské vzťahy sa opäť stanú výraznejšou témou, a to aj vnútornej politiky na Slovensku.

Je Igor Matovič autokrat?

- Igor Matovič nie je svojím založením autentický demokrat, pretože nikdy v takej pozícii nebol. Riadil svoju firmu v Trnave a svoje hnutie, ktoré je tiež akoby jeho firma, a nikdy nebol vystavený situácii, že by musel rešpektovať demokratické rozhodnutie ľudí okolo seba. Myslím si, že aj z nedostatku tejto skúsenosti koná teraz tak, ako koná.

S koaličnými partnermi, ale ani s ministrami nenakladá ako s partnermi, ale ako s vazalmi. Preto svoju otázku zopakujem. Je Igor Matovič diktátor?

- Nechcem ho pomenovávať ani slovami autokrat či diktátor. Platí to, čo som povedal. Nemá autentickú skúsenosť s demokratickým manažovaním procesov, a preto sa správa tak, ako sa správa a ľuďom okolo neho sa čudujem, že ho nechali zájsť tak ďaleko. Nepovažujem totiž jeho najbližších spolupracovníkov za hlúpych ľudí, ktorí by nevideli tú situáciu. Musia vidieť, že ich ťahá dole, stranu OĽaNO, ale aj celú krajinu.

Môžeme sa teda domnievať, že práve toto je cieľom ľudí okolo premiéra?

- Ak im to vyhovuje, tak nerozumiem ich motiváciám. Týmto správaním poškodzuje krajinu a skracuje aj ich pobyt v kreslách ministrov a vo vláde.

Toto však musia vidieť aj Veronika Remišová a Richard Sulík. Nebolo by rozumnejšie tú vládu povaliť?

- Úprimne: Predčasné voľby sú to posledné, čo táto krajina aktuálne potrebuje, a to vzhľadom na to, v akom stave je pandémia a aká politická reprezentácia by sa vrátila k moci. Táto vláda by mala v nejakom formáte dovládnuť čo najdlhšie a minimalizovať ,skosy´, ktoré svojím manažmentom narobil Igor Matovič.

Potrebuje táto krajina nového Viktora Orbána?

- No, určite nie.

Aké je teda riešenie aktuálnej situácie?

- Výmena Igora Matoviča za Eduarda Hegera a táto vláda by bola schopná dovládnuť, to sa však nestane.

