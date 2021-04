Minister financií Igor Matovič (47) je známy svojou schopnosťou šokovať. Tentoraz sa mu to podarilo opäť – pomocou príspevku na sociálnej sieti. Naznačil v ňom totiž, že by mohol nadobro odísť z politiky. Odborník si však myslí, že sa tak nestane. A to napriek prieskumu, ktorý expremiéra zaradil na prvé miesto v nedôveryhodnosti politických lídrov.

Blíži sa jeho koniec? Líder OĽaNO v piatkovom statuse zopakoval kritiku smerom k „starým nepriateľom” – koaličným partnerom, prezidentke Zuzane Čaputovej (47), opozícii aj médiám, ktorých vraj ovládla nenávisť voči nemu. Spor s lídrami koaličného štvorlístka ho už pritom stál miesto premiéra. Počas vymenovania vlády Eduarda Hegera (44) sa mohlo zdať, že škriepky s politikmi skončia, no ukazuje sa, že opak je pravdou. „Som bojovník a nerád sa vzdávam. Je však možné, že sa im to podarí. Ich sú zástupy a ja sám. Ak sa to však stane, budem sa na rozdiel od nich môcť pozrieť do zrkadla vždy rovno,“ napísal tajomne na záver.

Aj keď by sa mohlo zdať, že Matovič týmto odkazuje na odchod z vlády, politológ Miroslav Řádek si myslí, že expremiér sa do politického dôchodku zatiaľ nechystá: „On jednoducho vie, že v politike neobstáva. Týmto spôsobom sa ‚hecuje’, že ide ďalej, ale potrebuje podporu od ľudí, lebo sa cíti chudáčik osamotený.“ Matovičove slová na sociálnej sieti sú podľa odborníka iba jeho hrou s naším kolektívnym emocionálnym zdravím. Řádek ako príklad uviedol predchádzajúcich premiérov Vladimíra Mečiara (78), Mikuláša Dzurindu (66) a Roberta Fica (56), ktorým sa z politiky tiež odchádzať nechce(lo): „Politika je ako droga. Keď začnete, nechcete skončiť.“

Šéfovi OĽaNO nezahral do karát ani najnovší prieskum agentúry Focus pre TV Markíza. Pracovníci sa v ňom počas prvého aprílového týždňa pýtali 1 001 respondentov na dôveryhodnosť politických lídrov. Matovič v ňom dostal nechcené prvenstvo – nedôveruje mu až 84 percent občanov Slovenska. Naopak verí mu 15 percent opýtaných.

Líder strany OĽANO Igor Matovič po vyhratých voľbách, ktoré sa konali 29. februára 2020. Teraz ale neprežíva práve najlepšie politické časy... Zdroj: MICHAL SMRČOK

Ani prieskum podľa odborníka nepresvedčí Matoviča, aby v politike skončil. „On to vníma, že to sú tie tajomné osoby, ktoré ho chcú z politiky vyštvať a všetko sú to jeho nepriatelia. Nepriateľov si našiel postupne v Sulíkovi, Čaputovej a Baťovej. Nepriateľ je pre neho ten, kto prieskum pripravil a zverejnil. To znamená agentúra a médiá,“ povedal Řádek. Podľa odborníka sú teda len dve možnosti, ako sa expremiér k prieskumu postaví: „Buď ho odignoruje, alebo povie, že to sú zase len kuvičie hlasy jeho nepriateľov.“

