Vyhlásenie Českej republiky, že do výbuchu skladu munície vo Vrběticiach zroku 2014 boli zapojení aj špióni zruskej tajnej vojenskej služby (GRU), môže mať dosahy aj na Slovensko! Podľa odborníka je správne, že našim západným susedom budeme pomáhať, ale naši politici by nemali byť vtomto spore sudcami. To by vraj mohlo Slovensko vyjsť poriadne draho. Podporu Českej republike už vyjadrilo množstvo predstaviteľov vlády vrátane ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (57).

Česko na základe svojich zistení, že za výbuchom skladu stojí aj Rusko, vyhostilo z krajiny 18 ich diplomatov. Rusko v odvetnom kroku vyhostilo 20 zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve. „Ak pôjde Moskva do plnej reciprocity, tak Česko bude možno musieť dočasne zavrieť ambasádu,“ povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Podľa neho česká strana pošle do Ruska nových diplomatov. „Za ten čas môže byť nápomocná Európska služba pre vonkajšie vzťahy alebo niektorí z najbližších štátov, čo by v tomto prípade malo byť Slovensko,“ ozrejmil Klus pomoc našim západným susedom.

Slovensko sa zatiaľ jasne stavia na stranu Česka, čo môže podľa odborníka vyústiť do napätia medzi našou krajinou a Ruskom. „Slovensko by malo jednoznačne podporiť svojho západného suseda. Čo už samo osebe stačí na to, aby sa vzťahy naštrbili. Takže dosahy tu jednoznačne budú. Myslím si, že Slovensko je na frontovej línii podobne ako Česká republika, takže sa za Česko zrejme postaví vehementne,“ povedal politológ Ivo Samson (65).

Mimoriadne kriticky na adresu Rusov sa vyjadril náš minister obrany Jaroslav Naď. Zdroj: TASR

Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník (58) si však myslí, že Slovensko by malo byť opatrné: „Naši politici by nemali zaujímať stanoviská ako sudcovia, ktorí rozhodujú už o rozsudku pre Rusko (PS).“ Podľa odborníka by situáciu mali riešiť iba erudovaní diplomati. Pri eskalácii napätia by vraj totiž mohlo prísť k poškodeniu ekonomických záujmov Slovenska. „Ak sa nepodarí uhasiť oheň, tak od Ruska môžu prísť sankcie, ktoré sa dotknú slovenských firiem na ruskej pôde,“ povedal Zábojník.

