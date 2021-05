Hnutie OĽANO zatiaľ nepovedalo, či sa minister pôdohospodárstva Ján Mičovský vráti do Národnej rady (NR) SR ako poslanec. Už bývalý minister však naznačil, kto by ho mohol vystriedať na ministerskej stoličke.

OĽANO tvrdí, že Mičovský vo funkcii končí pre to, že sa "nepodarilo chápadlá prerastenej mafiánskej chobotnice vlád Fica a Pellegriniho odseknúť včas". Mičovskému sa hnutie poďakovalo za doterajšiu prácu.

Ak by sa Mičovský vrátil do parlamentu, miesto v poslaneckých laviciach by mu mal uvoľniť jeho náhradník Vojtech Tóth. "Ohlásenie demisie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského je ukážkou diametrálneho rozdielu medzi súčasnou vládou a predošlými vládami Fica a Pellegriniho, ktorých ministri nikdy neboli schopní prevziať zodpovednosť ani za vlastné zlyhania, nie ešte za zlyhania a kauzy svojich nominantov," skonštatovalo hnutie OĽANO.

Rok jeho pôsobenia v rezorte sa podľa slov hnutia niesol najmä v znamení boja s korupciou a inými "neférovými praktikami, ktoré roky sťažovali prácu poctivým poľnohospodárom, potravinárom i lesníkom".

Minister pôdohospodárstva Mičovský v utorok oznámil, že odstúpi z funkcie. Urobiť tak chce v pondelok 31. mája. Rozhodnutie oznámil po tom, ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v piatok (21. 5.) na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku návrh na väzobné stíhanie v prípade siedmich obvinených osôb.

Ide o osoby, ktoré Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala v stredu (19. 5.) v súvislosti s korupciou na SPF v rámci akcií Latifundista a Feudál. Medzi obvinenými bola aj generálna riaditeľka SPF Gabriela B., ktorá do funkcie nastúpila za súčasnej vlády a nominoval ju Mičovský. Ministerstvo v pondelok prijalo jej abdikáciu.

Prečítajte si tiež: