Adriana Poláková čakala na svoju životnú lásku poriadne dlho. V roku 2007 sa rozviedla s manželom Jurajom a odvtedy ju nebolo vídať po boku žiadneho nového muža. Zlom prišiel až v roku 2017. Práve vtedy v Teleráne stretla svoju lásku. Jej partner pracuje v IT oblasti a moderátorke pomáha aj s jej e-shopom a webom. Christian je Rakúšan, aj preto sa minulý rok začala učiť nemčinu, keďže doteraz spolu hovorili iba po anglicky. Adriana sa však stala obľúbenou aj vďaka jej láske k pečeniu a písaniu kuchárskych kníh. Dokonca už druhý raz za sebou vyhrala cenu za najlepšieho influencera na Instagrame v ankete Social Awards Slovakia v kategórii Jedlo. V pečení a varení je taká dobrá, že v Bratislave si už dávnejšie otvorila rovno tri vychýrené prevádzky.

Moderátori Daro Richter a Adriana Poláková po spoločných 14 rokoch v Teleráne končia. Zdroj: tv markíza

Počas pandémie však musela jednu pobočku zavrieť. Čo však bude s jej ďalšími dvoma prevádzkami, keď ona bude v Rakúsku? „Adriana funguje aj prostredníctvom e-shopu, ktorý môže riadiť aj na diaľku. No čo sa týka jej kamenných prevádzok, jednu cukráreň zverila synovi Jurajovi a druhú dcére Lucii. Takže o svoj biznis sa vonkoncom obávať nemusí," dozvedeli sme sa zo zdroja. A čomu sa bude venovať v Rakúsku ona? „Ja si vždy prácu nájdem, takže nebudem sa nudiť a sedieť doma. No a veľkou výhodou sociálnych sietí je, že sú bez limitov, bez hraníc, to znamená, že aj zo zahraničia, kde nie je žiadny časový rozdiel, keďže idem iba do Rakúska, kedykoľvek sa s nimi opäť spojím, budeme opäť spolu piecť, takže v tomto pokračujem ďalej a toho času budem mať dokonca viac. Ale toľko, kým je to ešte zdravé a je to v pohode aj pre mňa a aj pre život, ktorý tam budem žiť. Takže zo sociálnych sietí určite neodchádzam,” priznala pre markiza.sk.

Prečítajte si aj: