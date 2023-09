Nový návrh ministerstva viacerí kritizujú. Diabetológovia vysvetľujú, prečo nechcú, aby ich zaradili pod endokrinológiu. Upozorňujú, že na Slovensku je okolo 300 diabetologických ambulancií, ktoré sa starajú takmer o pol milióna pacientov. Docent Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni hovorí, že snaha, aby sa o diabetikov starali aj špecialisti z iného odboru, sa objavuje už dlhšie.



Ako sa budú liečiť?

,,Vždy sa však ukázalo, že najlepšie sa o nich postarajú diabetológovia," dodáva. Zrušenie diabetologických ambulancií , respektíve prechod pod endokrinologické, by mohol spôsobiť, že na vyšetrenie budú diabetici čakať dlhšie. Otázne je, ako to poznačí spôsob ich liečby. ,,V našich ambulanciách robíme čoraz viac diagnostických a liečebných úkonov. Za posledných dvanásť rokov sme zaviedli mnohé nové liečebné metódy a technológie, ktoré pacientom výrazne zlepšujú zdravotný stav. Dokážeme vďaka nim napríklad zabrániť vzniku diabetických komplikácií, pričom práve na ich liečbu vynakladá štát z verejného zdravotného poistenia najviac financií zo všetkých odborov," upozorňuje docentka Viera Doničová zo Zväzu diabetikov Slovenska. Navyše, aj podľa nej je súčasná diabetológia je rozsiahly odbor, ktorý sa čím ďalej tým viac vzďaľuje od endokrinológie. ,,Diagnostickými a liečebnými postupmi zasahuje do kardiológie, nefrológie, či vnútorného lekárstva. V posledných rokoch sa nikde vo svete diabetológia nespojila s endokrinológiou, naopak, vzniká samostatná diabetológia, ako napríklad vlani v Grécku. Nie je žiaden dôvod, aby sa náš odbor stal súčasťou endokrinológie," argumentuje docentka Doničová.

Špecializácia trvá päť rokov

Podľa hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre diabetológiu Zbynka Schronera trvá špecializačná príprava lekára diabetológa päť rokov. ,,Vychádza z vnútorného lekárstva, nie z endokrinológie, ktorá je samostatnou špecializáciou. Navyše, na základe legislatívy nie je u nás možné súčasne sa vzdelávať v dvoch rôznych odboroch, ani preberať obsahovú náplň iného špecializačného odboru. Kvalitnú starostlivosť o pacientov s diabetom môže zabezpečiť iba diabetológ, nemôže ju nahradiť nikto s inou špecializáciou, " zdôrazňuje Schroner.

Štandardy stále nie sú

Komisia ministerstva zdravotníctva pre odborné štandardné diagnostické a terapeutické postupy, v ktorej diabetológovia nemajú zastúpenie, však neschválila štandardy pre edukáciu a liečbu, ktoré sú nevyhnutné pre každý odbor. Odmietla o nich rokovať, pokiaľ v nich nebudú mať endokrinológovia rovnaké kompetencie ako diabetológovia. Podľa Márie Lévyovej, prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov a členky komisie, budú o ďalšom postupe rokovať v októbri. ,,Súčasná moderná medicína si vyžaduje dva samostatné odbory - diabetológia a endokrinológia," uzatvára hlavný odborník pre diabetológiu Schroner.