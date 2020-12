Matovič sa dostáva do konfliktov od prvých momentov po jeho vymenovaní za premiéra. Počas prvej vlny pandémie koronavírusu si to odniesol vtedajší policajný prezident Milan Lučanský. Vláda vtedy zakázala pred Veľkou nocou cestovať mimo svojho okresu. Polícia preto začala na cestách kontrolovať všetky autá, čím sa tvorili kilometrové kolóny. Matovič sa preto pustil do Lučanského: „Mohla to byť sabotáž. Budem žiadať vysvetlenie od policajného prezidenta.“ Nakoniec vysvitlo, že Lučanský postupoval presne podľa nariadenia vlády.

Najčastejšie Matovičove slovné prestrelky sú ale s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Začalo to už počas prvej vlny pandémie, keď sa liberál rozhodol založiť ekonomickú krízovú radu. „Asi 70 minút pred začatím zasadnutia mi volal minister financií Eduard Heger a povedal, že na Úrade vlády vznikne ekonomický krízový štáb,“ povedal vtedy sklamaný Sulík s tým, že krízová rada nevznikne.

Minister hospodárstva sa po mnohých výmenách názorov s premiérom cez sociálne siete, alebo na verejných vystúpeniach, utiahol a ďalšie Matovičove výroky nekomentoval. V poslednej dobe je to ale zase inak. Vyvrcholilo to, keď Matovič naznačil, že Sulík nie je schopný zabezpečiť antigénové testy na celoplošné testovanie. O zadaní takejto premiérovej úlohy pre Sulíka začal Matovič hovoriť 18. novembra. „Možno by si mal ísť po radu k šéfovi Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Jánovi Rudolfovi.“ Ten je šéfom SŠHR, ktoré zabezpečovali antigénové testy na prvé kolo celoplošného testovania.

To nenechalo Sulíka chladným a zvolal tlačovú besedu, na ktorej oznámil, ako to bolo. Ústredný krízový štáb zadal úlohu zabezpečiť antigénové testy Ministerstvu vnútra ešte 8. novembra. O desať dní neskôr zadal Matovič Sulíkovi, aby testy zabezpečil on. „Ja som síce dostal úlohu obstarať testy už 19. novembra, ale trvalo nekonečných 17 dní a päť pokusov o riadne zadanie, kým som to naozaj mohol začať robiť,“ skonštatoval Sulík.

Richard Sulík a Igor Matovič na proteste pred Bonaparte, kde býval Robert Fico u daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Zdroj: MATEJ KALINA

Problémom bolo, že zákazky na kúpu testov mu zasielalo Ministerstvo zdravotníctva. To malo v zadaní ale napísať, že testy by mali byť so špecificitou 97 %, pričom Matovič vyžadoval maximálne možnú špecificitu. Okrem toho mali byť na zadaní aj ďalšie formálne a technické nedostatky. Sulík napokon od Ministerstva zdravotníctva dostal správne naformulovanú požiadavku až pondelok 7. decembra.