Pár týždňov pred voľbami 2020 zavítal Matovič s Hegerom do Cannes. Namierili si to pred vilu smeráckeho exministra Jána Počiatka (51), aby spolu deklarovali, že hacienda je kúpená za kradnuté peniaze od daňových poplatníkov. Hnutie OĽaNO vo voľbách napokon získalo 25,02 percent hlasov a suverénne ich vyhralo. Matovič sa stal predsedom vlády. Po roku sa však všetko zmenilo. „Matoviča potopil Matovič tým, ako sa správal v rôznych situáciách najmä ku koaličným partnerom,“ povedal politológ Jozef Lenč o konci šéfa OĽaNO vo funkcii premiéra.

Matovič bol predsedom vlády od 21. marca 2020 do 1. apríla 2021 a presne pred rokom ho nahradil Heger. „Spravovanie štátu a manažovanie vlády zvláda omnoho lepšie,“ povedal Lenč. Najlepším dôkazom je vraj to, že po roku od volieb bola expremiérova vláda v kríze, koalícia pred rozpadom a on musel odísť zo svojej pozície: „Po roku Hegera v pozícii premiéra sa zdá byť vláda stabilná.“ Odborník sa domnieva, že aj krízami sa súčasný predseda vlády borí lepšie ako Matovič. Svedčí o tom podľa neho aj to, že miera jeho dôveryhodnosti je vyššia než u expremiéra. Tieto slová potvrdzuje najnovší prieskum agentúry Focus pre TV Markíza, podľa ktorého je Heger tretí najdôveryhodnejší politik a Matovič je na siedmom mieste. V nedôveryhodnosti je líder OĽaNO dokonca prvý!

„Silná stránka Hegera je schopnosť počúvať a nájsť politický kompromis. Negatívum je absencia líderstva a ustráchanosť,“ povedal Lenč.

Politológ si myslí, že napriek sociálnej a ekonomickej kríze, ktorá Slovensko čaká, zostane Heger v pozícii premiéra oveľa dlhšie ako jeho predchodca. Lenč tiež nepredpokladá, že koalícia bude špekulovať o jeho možnej výmene. „Hegera môže potopiť Matovič, keď sa bude znovu správať ako sa správal ako premiér aj proti nemu,“ dodal odborník. Matovič vstúpil s OĽaNO do parlamentu v roku 2010. Heger začal s hnutím spolupracovať až v roku 2015 ako manažér. O rok neskôr sa stal poslancom.

