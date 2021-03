Odborník po zažehnaní krízy ŠOKOVAL: Koalícia môže fungovať, je tu však JEDEN HÁČIK! ×

Vládna kríza je údajne na konci! Premiér Igor Matovič (47) odchádza zo svojho postu, stranu SaS čaká návrat do koalície a niektorých odídencov aj návrat do vlády. Napriek tomu však nad jej ďalšou budúcnosťou visí niekoľko otáznikov súvisiacich s jej novými členmi či so stabilitou. Politológ Tomáš Koziak nám prezradil aj to, kto je na konci dňa porazeným a kto víťazom sporu strán.