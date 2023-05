Prezidentka Zuzana Čaputová (49) sa po roku opäť vybrala na návštevu ťažko skúšanej Ukrajiny. To, čo tam zažila, by otriaslo aj tými najsilnejšími povahami. Tentoraz však na to nebola sama a k našim východným susedom vyrazila spolu s českým prezidentom Petrom Pavelom (61), s ktorým si evidentne ľudsky sadli. Našu hlavu štátu si však neobľúbil iba Pavel, ale aj český národ. Môže to teda navodzovať dojem, že Pavel sa s Čaputovou kamaráti aj pre udržanie vlastnej popularity.

Čaputová je na Slovensku dlhodobo najpopulárnejšou političkou, no to, akú náklonnosť jej prejavujú občania našich západných susedov, je nevídaná záležitosť. Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N dôveruje Čaputovej 40 % Slovákov a až 53 % Čechov. Je to o to zaujímavejšie, že iba nedávno zvolenému, a teda obľúbenému českému prezidentovi dôveruje iba o 2 % viac Čechov ako našej hlave štátu. Čaputovej popularita v Česku je pritom známa dlhodobo. Veď počas jej prvej oficiálnej návštevy Prahy pre ňu zorganizovali koncert s názvom „Zuzana není sama doma – Koncert pro prezidentku Slovenské republiky“, na ktorom vystúpil aj známy český spevák Dan Bárta.

„Najkrajšia gratulácia bola od Čaputovej. Jej prítomnosť vo volebnom štábe bol krásny zážitok, ktorý si budem dlho pamätať,“ povedal zasa Pavel o januárovej volebnej noci, počas ktorej mu prišla zagratulovať aj slovenská prezidentka. Ich kamarátstvo začalo byť zrejmé a okrem toho, že český prezident zachoval tradíciu a svoju prvú zahraničnú cestu namieril na Slovensko, sa obe hlavy štátu rozhodli, že ich prvá spoločná pracovná cesta bude smerovať na Ukrajinu. Svoju nedávnu dohodu naplnili práve počas minulého týždňa. „Asi to bude v tom, že sme si ľudsky sadli,“ odôvodnil Pavel.

Politológ Tomáš Koziak vysvetlil, prečo je Zuzana Čaputová až tak veľmi populárna u našich západných susedov: „Má za sebou zaujímavý príbeh. Čechom imponuje aj to, že je žena. Ale predovšetkým nám Česi závideli jej vystupovanie oproti ich bývalému prezidentovi Milošovi Zemanovi.“ Otázne však je, či si aj Pavel kamarátstvom s našou hlavou štátu nepomáha k popularite. Koziak si to nemyslí s odôvodnením, že aj bez nej je populárny. K možnosti zneužívania Čaputovej popularity v Česku ich prezidentom Pavelom sa vyjadrili aj ďalší odborníci. Ich názory a to, ako vrúcne Česi privítali Čaputovú nájdete v galérii.

