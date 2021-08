Žilinka podal návrh na disciplinárne stíhanie Lipšica za jeho vyjadrenia k Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). Úrad vzniesol obvinenia proti trom kajúcnikom, ktorých pri ich výpovediach mohol niekto ovplyvňovať. „Nielenže sa vyjadroval k veci, v ktorej ÚŠP nevykonáva dozor, ale špekulatívne polemizoval s jednotlivými dôkazmi neprípustným spôsobom,“ napísal Žilinka na sociálnej sieti o Lipšicovi.

Generálny prokurátor napokon podal na Lipšica disciplinárny návrh. Tomu teraz hrozí zníženie platu o 15 percent. Špeciálny prokurátor si však napriek tomu za svojimi vyjadreniami stojí. „Považoval som za svoju povinnosť zastať sa vyšetrovateľov a prokurátorov vo veciach, ktoré dozoruje ÚŠP,“ reagoval Lipšic na disciplinárny návrh. Spor medzi dvomi najvýznamnejšími prokurátormi v krajine sa udial aj v roku 2015, keď vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár (57) čítal v parlamente správu o činnosti prokuratúry, tak sa zrazu zastavil. „Mám veľké výhrady k tejto časti správy. Bohužiaľ, vypracoval ju špeciálny prokurátor, tak ja tvrdím, že nech si za ňu aj zodpovedá,“ povedal vtedy Čižnár o časti správy, ktorú vypracoval vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik (59).

Tak ako sa v minulosti politici vyjadrovali na adresu Kováčika, sa teraz zapojili aj do sporu Žilinku s Lipšicom. Na stranu špeciálneho prokurátora sa postavil podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga (31), ktorý Žilinkovi položil otázku, prečo chce Lipšica trestať za to, že sa postavil za svojich kolegov. Za ľudí pritom majú sami obrovské vnútrostranícke problémy. Počas leta sa vyostril spor medzi predsedníčkou strany Veronikou Remišovou (45) a podpredsedníčkou Za ľudí Máriou Kolíkovou (46). Jej frakcia žiada voľbu nového predsedu, no v strane sa nevedia dohodnúť ani na tom, kedy a či bude mimoriadny snem.

Článok pokračuje na druhej strane, kde sa dočítate o ďalších hádkach v koalícii, ako aj to, čo si o situácii myslia odborníci.