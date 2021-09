Búrku vo vzťahoch koaličných partnerov vyvolal postoj Kollára k pracovnej skupine na obnovenie dôvery v právny štát. Oznámil, že jeho strana sa do činnosti tejto skupiny nebude zapájať. Toto vyjadrenie znepokojilo ministra financií Igora Matoviča: „Kladieme si otázku, či dokážeme udržať koalíciu aj bez Sme rodina. Ak sa rozhodnú, že radšej budú drukovať Ficovi, Pellegrinimu a vagabundom, je psou povinnosťou všetkých z nás sa zomknúť a pokračovať bez nich,“ vyhlásil v relácii televízie TA3. Tvrdú reakciu šéfa OĽaNO nečakane podporila strana SaS, s ktorou mal Matovič spomedzi koaličných partnerov azda najviac nezhôd. Ak by sa Sme rodina rozhodla odísť, strana SaS plne podporí vládu Eduarda Hegera (45), uvádza sa v stanovisku liberálov. Kollár na výroky vládnych partnerov reagoval, že možnosť odchodu zo štvorkoalície skutočne nevylučuje. Aj samotný premiér sa k tejto možnosti vyjadril kladne: „Pre mňa je dôležitá stabilná vláda, ktorá má výsledky. Viem si predstaviť aj takú kombináciu.“

Samotný Kollár však ešte počas víkendu v RTVS naznačil, že má eso v rukáve. Vyhlásil, že „do dvoch dní bude mať 22 poslancov v klube“. Aktuálne má hnutie sedemnásť poslancov a získať nových členov klubu by mohlo z nezaradených poslancov, ktorých je v Národnej rade 24. Podľa zistení denníka Plus JEDEN DEŇ novými členmi klubu môžu byť odídenci z ĽSNS Jozef Šimko (70), Ján Podmanický (44), Tomáš Taraba (42) a Štefan Kuffa (59). Piaty nováčik by mal byť odídenec z klubu OĽaNO Martin Čepček (42). Pre náš denník však uviedol, že ponuku od hnutia nedostal. Taraba na otázku, či dostal ponuku na vstup do poslaneckého klubu, priamo neodpovedal. Povedal však, že „je nezvratné, že Sme rodina odíde z vlády, respektíve bude vykázaná“. V tom prípade sú však jeho kroky jasné: „Ak bude reálne Sme rodina v opozícii a bude robiť konzistentnú opozičnú politiku, samozrejme, že budeme spolupracovať.“ Šimko, Podmanický ani Kuffa na naše otázky do uzávierky nereagovali.

Politológ Grigorij Mesežnikov pre náš denník uviedol, že v prípade, ak sa prognózy Tarabu potvrdia, vládne strany môžu teoreticky pokračovať aj v trojkoalícii. Pripomenul, že v tomto prípade by mohli OĽaNO, SaS a Za ľudí rátať s podporou nezaradených poslancov Miroslava Kollára (52) a Tomáša Valáška (49). V tomto prípade by mala trojkoalícia 77 hlasov, čo znamená väčšinovú podporu, naznačuje Mesežnikov. „Je to predstaviteľné, ale nebolo by to veľmi stabilné,“ podotkol.

Aj o zotrvaní Kollárovho hnutia v koalícii rokovala včera večer koaličná rada. "Všetko je reálne, aj toto je otvorené," povedal Kollár pred včerajším stretnutím.

Prečítajte si tiež: