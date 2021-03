Známy zdravotný analytik Martin Smatana sa nezdržal a s verejnosťou sa podelil o svoje postrehy, ktoré sa výrazne týkajú aktuálnej situácie na Slovensku. Ako to už uňho býva zvykom, pri každom odchode ministra zdravotníctva z funkcie aktualizuje tabuľku, aby poukázal na to, ako dlho nám ktorý z nich "vládol".

Krajčího najhorší deň sa ešte neskončil: Posledný klinec do rakvy mu pribil analytik Smatana!

Smatana sa o svoje postrehy s verejnosťou podelil na sociálnej sieti. Podľa analytika sa minister „v demisii“ do jeho štatistík už neráta, preto pripravil svoje predbežné porovnanie. Minister Krajčí sa z počtu 16 ministrov, ktorých sme od založenia Slovenskej republiky mali, zdržal dodnes vo funkcií 355 dní, čo je o 45 % kratšie pôsobenie, ako je priemerná hodnota v funkcií - 657 dní.

Štvrtý najkratšie pôsobiaci minister

"Celkovo je Marek Krajčí štvrtým najkratšie pôsobiacim ministrom. Viem, že sa ohlásilo “postupné” odchádzanie a v demisii sa už "neráta", ale ak by mal dosiahnuť 5. pozíciu v rebríčku, tak by to “postupne” muselo znamenať 148 dní a túto pozíciu si už udrží," píše Smatana na sociálnej sieti.

Na snímke je Marek Krajčí (OĽaNO) počas tlačovej konferencie. Zdroj: TASR/ Jakub Kotian

Zdravotný analytik tvrdo kritizuje ministrov: "COVID - NECOVID, ak nám ministri zdravotníctva vydržia kratšie ako priemerný tréner futbalového Slovana alebo londýnskej Chelsea, tak niekde robíme chybu."

Ako hlavný kľúč v sektore vidí stabilitu, predvídateľnosť a jasnú víziu. Podľa jeho slov však namiesto toho máme priemerne každých 21 mesiacov nového ministra a vždy s novými ideami, ľuďmi a projektami. Aj preto si myslí, že sektor zdravotníctva musí byt apolitický a pod úradníckym vedením.

Posledné slová pred odchodom

"Keď som v lete končil na ministerstve zdravotníctva, tak som ministrovi vravel, že sa obklopil ľuďmi, ktorí by Slovensko mohli reprezentovať v rektálnom alpinizme a že ho stiahnu dole. COVID kríza na toto poukázala v zrýchlenom režime a pevne verím, že nový minister pochopí, že kritika a iné názory sa majú analyzovať, zvažovať a nie udupávať," píše v statuse.

Podľa Smatanu bude Krajčí navždy spomínaný ako minister, za ktorého zomreli tisíce ľudí na COVID. "Áno, chcel sprísniť opatrenia, ale podcenil manažérsky viaceré základné kroky a nepretlačil svoje opatrenia ani medzi svojimi vlastnými kolegami. Je jedno, ako veľmi si to (ne)priznáva, ale aj on nepochybne nesie zodpovednosť za súčasnú situáciu. Kde je kolektívna zodpovednosť, tam je aj kolektívna vina," pokračuje.

