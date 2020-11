Protokol a etiketa. Sú to pojmy, ktoré znejú staromódne, no do dnešného dňa majú miesto, a to najmä v politike. “Preto má každý úrad svoje oddelenia protokolu, ktoré sú niekedy zlúčené aj so zahraničným odborom,”vysvetlil Trubač. Jeho dodržiavanie je podľa neho dôležité najmä preto, lebo politici takto prezentujú nielen seba, ale aj celú krajinu. A práve u premiéra to miestami dosť škrípe.

“To, čo najviac vytŕča sú príklady nevhodného odevu. Napríklad keď reprezentujete štát a prijmete odchádzajúceho bieloruského veľvyslanca v teniskách. Nemám nič proti premiérovi v teniskách, keď má výjazd v teréne,”povedal Trubač. Na podobné prehrešky by ho mali upozorniť protokolisti, podľa odborníka s tým však mohli mať problém. “Neviem, či sa nejakým spôsobom dá ovplyvniť pán premiér, to vedia iba jeho spolupracovníci,”vysvetlil.

Neohrabanosť premiéra nám však môže uškodiť aj na medzinárodnej úrovni. ”Kultivovanosť premiéra je kultivovanosť národa. Slovensko môže byť v očiach iných lídrov čiernou ovcou. Nechcem lámať palicu nad pánom premiérom, keď sa snaží, vie sa vyjadrovať aj vystupovať,”dodal.

Odborník však nad Matovičom nechce lámať palicu. Jednou z jeho výhod je aj schopnosť zaujať, a to aj na sociálnych sieťach. “Vie vynikajúco pracovať s emóciou, vie ju perfektne vyvolať. Niektorí politici sú technokrati, chladní. Pán Matovič vzbudzuje silné emócie, či už pozitívne alebo negatívne. Horšie je to, že niekedy emócie prevažujú racionalitu,”povedal. Pomôcť by mu mohli odborníci na komunikáciu, no podľa trubača je otázne, či by si v nej nechal poradiť.

Ostré výmeny názorov Matoviča s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom sú podľa odborníka vyhrotené, no nie sú celosvetovým unikátom. “Medzi kandidátmi Donaldom Trumpom a Joeom Bidenom je tiež súboj na sociálnych sieťach, čiže nie sme žiadnym svetovým unikátom,” prezradil.

V čom sa podobajú Igor Matovič a Donald Trump a kto z vlády spravil v dodržiavaní protokolu obrovský skok vpred? Dozviete sa v rozhovore s Marekom Trubačom, ktorý vyjde na webe pluska.sk dnes o 17.00!