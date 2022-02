Spoločnosťou rezonuje téma zvyšujúceho sa napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. Kým na hraniciach oboch krajín sa hromadia vojská, na Slovensku sa politickí lídri nevedia zhodnúť na tom, kto za napätú situáciu môže. Rázne utorkové vystúpenie prezidentky mnohých prekvapilo.

„Politické vedenie Ruska chce dnes o túto slobodu pripraviť nielen Ukrajinu, ale aj nás,“ dodala Čaputová s tým, že medzi práva Ruska nepatrí rozhodovanie o osudoch iných. „Javí sa, že pán prezident Putin je pripravený použiť silu, aby si vynútil aspoň časť svojich požiadaviek,“ pokračovala. „Nie Ukrajina napadla Rusko v roku 2014, ale na- opak. Nie NATO zhromažďuje vojská na hranici s Ruskom, ale naopak,“ povedala.

Splnenie požiadaviek Ruska by podľa prezidentky reálne ohrozilo aj našu krajinu. Znamenalo by to totiž, že by sme sa „vzdali práva prijať pomoc od spojencov, či vo forme techniky alebo vojakov, bez súhlasu Ruska”. Podľa prezidentky má zároveň každá krajina, vrátane Ukrajiny, slobodné právo rozhodnúť sa, kam chce patriť.

O deň neskôr v diskusnej relácii rádia Expres pritvrdila ešte viac. Čaputová povedala, že zvažuje právne kroky proti politikom, ktorí ju vykresľujú ako agentku americkej ambasády. „Je to absurdné, už mám toho dosť. Takéto výroky sú klamstvom a som presvedčená, že ľudia, ktorí ich tvrdia, vedia, že klamú,“ uviedla. Viacerí opoziční politici sa pritom na jej adresu vyjadrili ostro.

