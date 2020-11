Posledné dni sa médiami začali šíriť fotografie, na ktorých sú mamičky detí Borisa Kollára, ktoré ho pravidelne v Nemocnici sv. Michala navštevujú. Čerešničkou na torte bola minikoaličná rada, ktorú si Kollár začiatkom týždňa zorganizoval v nemocničnej izbe spoločne s premiérom Igorom Matovičom a ministrami Richardom Sulíkom a Veronikou Remišovou.

Najnovšie však prišiel portál sme.sk s informáciou, že Kollárove dámske návštevy sa viackrát dostali do sporu aj s personálom nemocnice, napríklad pre dvojhodinové čakanie na pohár čaju. To poriadne pikantne mimochodom okomentovala aj bývalá politička Anna Belousovová. „Natáča svoje sprosté, slaboduché videá z nemocničného lôžka a tvári sa na nich , akoby utrpel zranenia v boji za vlasť. Aby toho nebolo dosť , ešte si dovolia vyčerpané zdravotné sestry sekýrovať Kollárové ku..y ?,“ rozhorčila sa v statuse na facebooku.

Pretože celá situácia začína poriadne smrdieť politikou „našich ľudí“, rozhodol sa včera ráno exkluzívne pre Plus JEDEN DEŇ prehovoriť samotný Kollár. „To nie sú ženské nočné návštevy. Ja si tu nevyhadzujem z kopýtka. Proste som sa dohodol s 3 - 4 najbližšími, ktorí sa o mňa 24 hodín starajú a majú podelené služby,“potvrdil nám.

Kollár odmietol, že by malo ísť iba o akési nočné návštevy. „Buď je to Linda, alebo je to Barbora alebo je to Inga, alebo je to môj brat, takže sa štyria stále striedajú po 6 - 7 hodinách, kto má aké pracovné povinnosti,“ vysvetlil. Najbližší mu majú pomôcť s rôznymi úkonmi – pomáhajú mu s hygienou, so vstávaním z postele či s umývaním. Kollár sa obraňuje, že aj takto odbremeňuje zdravotné sestry. „Ja som nechcel, aby mi nejaký cudzí človek vytieral zadok. Robia to moji najbližší,“dodal.

Predseda parlamentu je hospitalizovaný už mesiac. Dáva sa dokopy po ťažkej októbrovej nehode, počas ktorej si zlomil druhý krčný stavec. Ako sme už spomínali, leží v trakte Nemocnice svätého Michala pre najvyšších ústavných činiteľov. Tá spadá pod ministerstvo vnútra, ktoré nám odpísalo, že Kollárova izba má samostatný vchod, ktorý sa nekríži s tým bežným. „Personál vchádza do izby týmto vstupom, prípadne hlavným vchodom,“ vysvetlili.

Výnimku v rámci návštevy v nemocnici podľa tlačového odboru možno udeliť na základe požiadavky. „Každý prípad sa, pochopiteľne, posudzuje individuálne a o povolení či nepovolení návštevy vždy rozhoduje ošetrujúci lekár a primár oddelenia, tak to bolo aj v prípade hospitalizovaného predsedu parlamentu,“odkázali nám z tlačového odboru.

Trakt, v ktorom leží Kollár, bol už od začiatku naprojektovaný tak, aby spĺňal bezpečnostné podmienky pacientov, ktorí potrebujú špeciálny režim počas hospitalizácie. A čo ak tam momentálne neleží žiaden politik? „Je k dispozícii aj verejnosti,“ dodali.

