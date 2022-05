Minister hospodárstva Richard Sulík tento týždeň predstavil návrh SaS na pomoc s infláciou. Tlačovej konferencie strany sa zúčastnila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá však pútala pozornosť neforemným oblečením. Zvolila si dlhú čiernu sukňu, ktorú doplnila o čierne nevýrazné sako. Sukňový komplet zároveň vyzeral, akoby jej bol až príliš veľký. K tomu si vybrala čierno-hnedé strakaté tričko. „Blúzka pod sakom by mohla mať jednoduchší alebo jemnejší vzor, či menej farieb. Aj sako o číslo menšie, či sukňa kratšia,“ súhlasil odborník komunikáciu, protokol a etiketu Marek Trubač.

Tlačovej konferencii strany SaS sa zúčastnila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá pútala pozornosť neforemným oblečením. Zdroj: sas

V prípade ministerky Kolíkovej to nie je prvý prípad, keď urobila mierny "prešľap" čo sa týka outfitu. Už pri vymenovaní vlády Igora Matoviča pútala pozornosť svojím oblečením aj účesom. Prišla v nevýrazných tmavomodrých šatách a cez plecia mala prehodený dlhý farebný šál. Odborník na etiketu v tom však taký problém nevidí. „Pri menovaní vlády mala ministerka Kolíková oblečené tmavomodré šaty kratšieho strihu pod kolená s pestrým azúrovým šálom. Tmavomodrá je konzervatívna farba vhodná na protokolárne ceremónie. Tým šatám nie je čo vyčítať, vidieť, že sa pani Kolíková snažila tento odev spestriť svetlejším šálom,“ hovorí Trubač.

Mária Kolíková pri vymenovaní vlády Igora Matoviča v Prezidentskom paláci. Na snímke v spoločnosti prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Zdroj: tasr

Ministerka Kolíková veľmi často volí ako doplnok práve objemné šále, ktoré má prehodené cez plece. Odborníka sme sa preto pýtali, či je to vhodný doplnok. „Každý máme osobné preferencie aj vkus. Je to skrátka jej štýl, ktorý má rada a v ktorom sa cíti dobre a sama sebou,“ myslí si Trubač. „Etiketa samotná neuvádza, čo sa komu hodí a čo nie. Stanovuje iba limity, v ktorých by sme sa pri obliekaní v spoločnosti mali pohybovať,“ vysvetlil ďalej.

