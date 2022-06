Bol to prejav úcty alebo nevhodné gesto? Bozk Emmanuela Macrona (44) a slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej (49) upútal veľkú pozornosť verejnosti. Na gesto francúzskeho prezidenta si pre Plus JEDEN DEŇ posvietil odborník na protokol…

Zuzana Čaputová zastupuje v Madride Slovensko na samite NATO. Hlavnou témou rokovaní je agresia Ruska proti Ukrajine a nová stratégia Aliancie. Avšak, prvý deň samitu bol skôr neformálny a všetci lídri Aliancie strávili večer na slávnostnej večeri, na ktorú dostali pozvanie od španielskeho kráľovského páru.

Kráľ Filip VI. a jeho manželka Letizia osobne privítali hostí, medzi ktorými boli britský premiér Boris Johnson, nemecký kancelár Olaf Scholz či predseda kanadskej vlády Justin Trudeau. Pozornosť viacerých zúčastnených sa upriamila najmä na našu prezidentku. Zaujala nielen elegantným outfitom, ale aj šokujúcou fotografiou s francúzskym kolegom Emmanuelom Macronom.

Hlavy dvoch štátov sa už niekoľkokrát stretli na oficiálnych návštevách či samitoch, čo bol vraj dôvod, prečo Macron slovenskú prezidentku privítal ako starú známu. Použil pritom pravé francúzske gesto a Čaputovej pobozkal ruku.

Pikantné foto Čaputovej a Macrona nájdete v galérii

Podobný prejav úcty sa v súčasnosti používa veľmi zriedka, najmä v politike. Odborník na protokol Marek Trubač však hovorí, že francúzsky prezident žiadne pravidlá neporušil. Upozorňuje tiež na to, že podľa etikety ani k reálnemu bozku nemalo dôjsť.

„Emmanuel Macron jej pobozkal ruku úklonom a priblížením sa svojimi perami k rukám. V skutočnosti sa teda tá ruka naozaj nebozká, len sa podvihne, pán sa ukloní a naznačí bozk, zostane tak pár centimetrov nad rukou," vysvetľuje odborník detaily džentlmenského bozku. „Ide o gesto, ktoré dnes už málokto používa, ale je veľmi krásne a džentlmenské pri uznaní rešpektu voči žene," dopĺňa.

Trubač tiež pripomína, že pre francúzskych politikov sú podobné symbolické bozky celkom typické. „Napríklad bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová sa s predchádzajúcim francúzskym prezidentom, ako aj s Macronom, vítala vrúcnym bozkom na líca a objatím," povedal odborník pre náš denník.

Podobné džentlmenské gestá majú aj symbolický význam, hovorí Trubač: „Je to od francúzskeho prezidenta, z krajiny, kde etiketa za Ľudovíta XIV. v 17. storočí vznikla." V slovenskej politike podľa jeho slov obdobné prejavy úcty chýbajú.

„Akýkoľvek náznak slušnosti a láskavosti do našej politiky by bol prínosom, pretože u nás tie gestá, bohužiaľ, idú iným smerom a chýba nám kultivovanosť. A to nielen mužom, ale aj dámam, ktoré v politike máme. Viac takýchto Macronov by sa do našej politiky hodilo. Minimálne vystupovaním a prejavom a zdvorilosťou," dodal Trubač.

