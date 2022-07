Rozhodnutie opustiť materský klub okomentoval Krúpa slovami, že poslednou kvapkou pre neho bolo uvažovanie jeho vtedajších kolegov nad menšinovou vládou, ktorá by sa opierala o podporu fašistov: „Povedal som to Hegerovi, ktorý moje rozhodnutie zobral s porozumením,“ vysvetlil Krúpa, ktorý priamo na brífingu liberálov potvrdil, že vstupuje do poslaneckého klubu strany SaS, ktorá nedávno vypovedala koaličnú zmluvu.

Sulík reagoval, že Krúpu neberú len tak do počtu, ale bude zastávať funkciu tím lídra pre obranu. Šéf liberálov zároveň zopakoval, že novú koaličnú zmluvu podpíšu iba vtedy, ak v nej bude zakotvený Matovičov odchod z vlády. Jeho ďalšie slová však rozčertili Hegera. „Tlačovú konferenciu SaS hodnotím ako verejné oznámenie občanom, že je rozhodnutá položiť ďalšiu protikorupčnú, reformnú a proeurópsku vládu,“ napísal premiér, podľa ktorého je to stranícky egoizmus liberálov.

Predseda vlády svojim vyjadrením teda zopakoval Matovičove tvrdenia, že len SaS je zodpovedná za pád vlády Ivety Radičovej (65) z 11. októbra 2011, keď sa poslanci SaS, rovnako ako aj Matovič a jeho dvaja z troch poslancov, nezúčastnili na hlasovaní na vyslovenie dôvery Radičovej vláde. Tá by vydržala iba v prípade, že by všetci spomínaní (dokopy 21) hlasovali „za". Radičovej vláda totiž potrebovala 76 hlasov a získala 55.

Hlasovanie o dôvere vláde Ivety Radičovej z 11. októbra 2011. Časť 3/3: O znamená, že poslanec sa hlasovania nezúčastnil. Poslanci vtedy Obyčajných ľudí, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke SaS boli: Matovič (pri tomto hlasovaní bol už vylúčený z klubu SaS kvôli hlasovaniu so Smerom), Erika Jurinová, Martin Fecko a Jozef Viskupič. Z je hlasovanie „za“ dôveru vláde Ivety Radičovej. Zdroj: nrsr.sk

„Je to iný typ reakcie, ako sme u neho boli zvyknutí. Situácia v koalícii začína byť naozaj vážna. Odchod Krúpu do SaS znamená pre OĽaNO aj poníženie,“ povedal politológ Tomáš Koziak k Hegerovej reakcii s tým, že Krúpa bol jeden z najvýznamnejších politikov OĽaNO.

„Oslovil som ho potom, keď nezahlasoval za prelomenie prezidentkinho veta tak, ako avizoval. U nás si ceníme ľudí, ktorých si ctia slovo,“ ozrejmil Krúpov príchod Sulík. Na to pravdepodobne reagoval na sociálnej sieti tajuplnými slovami Matovič: „Žijeme zvláštne obdobie obdivu charakteru ľudí, ktorí ho nemajú. Zrada je viac ako vernosť, prachy viac ako poctivosť,“ kontroval minister financií.

Podľa Koziaka to môže OĽaNO vnímať ako podraz, ale on sám to až tak tragicky nevidí: „SaS aj OĽaNO sú konkurenčné subjekty a je Krúpovou slobodnou voľbou, že prestupuje. Sulíkovi nemožno nič vyčítať.“ Odborník dokonca očakáva odchod ďalších liberálne orientovaných poslancov z OĽaNO, akými sú napríklad Kristán Čekovský či Andrej Stančík.

Podľa nášho zdroja z prostredia OĽaNO to je celkom možné, lebo Sulík mal robiť podobné ponuky ako Krúpovi ich členom už častejšie.

