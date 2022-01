Líder opozičnej strany je známy svojou ostrou kritikou koalície. Najnovšie si posvietil na Lengvarského, ktorého reportér týždenníka PLUS 7 DNÍ prichytil na bratislavskom letisku počas cesty na dovolenku do Ománu. Minister si preto zlizol kritiku najskôr od Matoviča, podľa ktorého trpí sociálnym autizmom. Fico zašiel vo videu na sociálnej sieti ešte ďalej: „Lengvarský sa rozhodol opustiť krajinu, pandémiu, zdravotníkov a vyrazil si na krásnu dovolenku do zahraničia. Jediné, čo by ministra ospravedlňovalo, by bolo, že je ,pod papučou‘ a že mu to prikázala jeho manželka. Ak má však túto dovolenku z vlastnej hlavy, tak to v tej hlave nemá rovnako v poriadku ako jeho stranícky šéf Matovič.“ Lengvarský pritom nie je členom žiadnej strany, ale iba nominant OĽaNO.

Ficova kritika je o to zaujímavejšia, že on sám rád cestuje a vyhľadáva aj exotické destinácie. Minulý rok bol počas vianočných sviatkov odfotený v Dominikánskej republike. V tom čase natočil video, v ktorom vyzval svojich straníckych kolegov, aby nešli na parlamentnú schôdzu, lebo by mohli dostať covid od infikovaných koaličných poslancov. V lete zašiel Fico do Grécka a teraz má byť podľa Denníka N spolu s čakateľkou na prokuratúre Katarínou Szalayovou v Jordánsku. S otázkami o dovolenke sme oslovili aj Smer-SD, no do uzávierky nereagoval.

Na letnej dovolenke v Grécku sa Ficovi stala aj nepríjemná udalosť, keď počas pobytu dostal covid. „Mňa normálne je*lo na zem. To je strašná choroba, strašná. Po jedenástich dňoch som sfalšoval covidový test a ušiel som načierno z Grécka domov,“ povedal politik na nahrávke z poľovníckej chaty.

Lengvarského okrem Fica kritizovali aj ďalší poslanci Smeru. „Minister sa práve v týchto dňoch, keď zdravotníci na Slovensku padajú na ústa, vybral do Ománu plieskať sa o vlny,“ napísal Ľuboš Blaha (42) na sociálnej sieti. Lengvarský sa pritom súkromne od 1. apríla 2021, keď bol vymenovaný do funkcie, ani raz zo Slovenska nevzdialil. „Minister zdravotníctva prvýkrát od nástupu do úradu vycestoval na súkromný pobyt v zahraničí. Je plne zaočkovaný s posilňujúcou treťou dávkou vakcíny a pred odchodom splnil všetky predpísané bezpečnostné a zdravotné podmienky,“ povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

