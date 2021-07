Práve bývalý premiér Fico vyčítal Kollárovi jeho neprítomnosť a žiadal rokovať, až keď sa predseda NR SR vráti. V pléne sa pritom doňho ostro obul. "Túto schôdzu zvolal (Boris Kollár) v piatok preto, aby dotiahol kšeft s nákupom bytov za miliardu. Ste sa pekne dohádali a urobili ste skvelý kšeft. OĽaNO bude kupovať obrovské množstvo testov za stovky miliónov eur a samozrejme Sme rodina za to dostane miliardu na kšefty s developermi. Prosím potvrďte, a v tom bude môj procedurálny návrh, potvrďte, či je pravda, že vás poveril predseda Národnej rady, aby ste riadili ďalej túto schôdzu a odišiel na dovolenku,“ vyrukoval na poslancov Fico.

To, aká je pravda, zisťoval denník Plus JEDEN DEŇ aj u samotného Borisa Kollára. V parlamente totiž chýbal aj počas pondelkovej schôdze, kedy bolo na pláne odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca. To sa však napokon nekonalo, keďže plénum nebolo uznášaniaschopné.

Kollárov stranícky kolega a minister práce a sociálnych vecí však prezradil, prečo jeho šéf nedošiel v nedeľu a v pondelok do práce. Mal ísť svojej mame odniesť lieky. "Na otočku som bol za svojou 83-ročnou mamou. Naschvál som si vybral víkend, inak som bol celý týždeň v práci," povedal pre náš denník predseda parlamentu. Nespresnil však, kam za svojou mamou cestoval. Poprel aj Ficove slová, že si užíva rekreáciu. "Nie, neodišiel som na dovolenku. V utorok som normálne v práci. Dovolenku plánujem až v auguste," ozrejmil Kollár. Šéf parlamentu si však neodpustil ostré slová na bývalého premiéra. Na oči mu vyhodil aj jeho údajnú priateľku a bývalú štátnu radkyňu Máriu Troškovú.

Podľa politológa Miroslava Řádka spravil šéf parlamentu chybu, keď nechal „ako keby uniknúť“ informáciu, že išiel zaniesť lieky svojej mame, „lebo tomu pravdepodobne nikto na Slovensku neverí“. Dopĺňa, že v skutočnosti nie sú relevantné otázky, či niekto bol alebo nebol v nejakom konkrétnom čase v budove parlamentu. „Ale je to veľmi dobre použiteľný argument k verejnosti. Pretože verejnosť si naozaj myslí, že základnou povinnosťou poslanca je sedieť v pléne Národnej rady,“ hovorí Řádek. Vzájomná výmena útokov sa podľa neho dá vysvetliť tým, že Fico hľadá akúkoľvek zámienku na kritiku vlády a súčasne koalícia, v tomto prípade Kollár, iba „vracia požičané“. „Pokiaľ Kollár neplní svoje povinnosti ako predseda Národnej rady, tak potom je možné sa pýtať, prečo Robert Fico robí obštrukcie pri veľmi dôležitých zákonoch, ktoré sa tykajú súčasnej pandémie,“ poukazuje odborník.

