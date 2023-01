ODBORNÍK si podal EXKOALÍCIU. TOTO sú dôvody, PREČO chcú predčasné VOĽBY až v SEPTEMBRI!

Predčasné voľby budú 30. septembra. Aspoň tak sa po dlhých ťahaniciach dohodla bývalá vládna koalícia. Líder Hlasu Peter Pellegrini (47) však nevidí dôvod na to, aby dosluhujúca vláda bez podpory v parlamente riadila Slovensko ešte dlhé mesiace. Politológ prezradil, prečo to exkoalícia naťahuje až do jesene.