Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska zatiaľ prináša viac otázok, ako odpovedí. Jednou z najzásadnejších nezrovnalostí je epidemiologická a hygienická bezpečnosť pri samotnom testovaní v uzavretých miestnostiach. Podľa odborníka by sme mali určite upustiť od povinného testovania a ohrozovania tých najzraniteľnejších - seniorov. Môže to vraj mať fatálne následky!

Lekár z Martina pracujúci na urgentnom príjme Slavomír Such, ktorý sa dostáva do denného kontaktu s pacientami na Covid, poukazuje na nezmyselnosti, dokonca až na obrovskú rizikovosť celoplošného testovania. Na sociálnej sieti napísal prezidentke Zuzane Čaputovej: „Pani prezidentka, pracujem na urgentných príjmoch v 3 nemocniciach, prijímam do nemocnice pacientov pozitívnych aj suspektných z Covid. K masovému testovaniu mám niekoľko poznámok.“

Such odôvodnil, prečo by niektoré skupiny obyvateľstva vôbec nemali byť vyzývané na celoplošné testovanie. Ako prvých chce chrániť seniorov: „Osoby nad 65 rokov alebo vysoko rizikové, ktoré sú bez príznakov Covid.“ Lekár tvrdí, že ak sa seniori stretnú s možnými roznášačmi infekcie, pri vysokej koncentrácii obyvateľov v malom priestore, aká sa udeje počas testovania, tak hrozí vysoké riziko nákazy a priebeh ochorenia bude ťažký, až fatálny.

Okrem nich chce lekár vylúčiť z celoplošného testovania aj symptomatických pacientov každého veku do 65 rokov, osoby ktoré majú pozitívnu epidemiologickú anamnézu na Covid, boli v kontakte s nakazenou osobou a sú teda v povinnej karanténe. „Tiež osoby, ktoré cielene už niekoľko mesiacov od začiatku epidémie dobrovoľne dodržiavajú všetky doporučované opatrenia, nemajú kontakt s nakazenou osobou za posledných 10 dn a podpíšu o tom čestné prehlásenie,“ napísal lekár. Na druhej strane sa dozviete, čo sa pri testovaní môže stať, aké následky to môže mať pre nemocnice a čo Such napísal prezidentke.