Strana SaS Richarda Sulíka (54) stavila do hry o odstúpenie ministra financií Igora Matoviča (49) úplne všetko. Jej vypovedanie koaličnej zmluvy síce na Slovensku nie je žiadna novinka, no prvýkrát sa vláda dostáva do patovej situácie. Takmer žiadny zo scenárov, ktorý by situáciu upokojil, sa totiž nejaví ako reálny.

Koaličná zmluva je dohodou medzi stranami, v ktorej si stanovia podmienky spolupráce. Zaväzujú sa v nej napríklad, že nebudú dávať do parlamentu návrhy bez prerokovania so zvyškom koalície a nezahlasujú s opozíciou proti partnerom. Nič z toho teraz pre stranu SaS neplatí, ale nechystá sa to využiť a dokonca jeden z bodov, prečo spravila rázny krok, je aj porušovanie koaličnej zmluvy zo strany partnerov. „Prípadov, keď koaliční poslanci hlasujú za návrhy opozície, je príliš veľa. Takto to fungovať nemôže,“ povedala Janka Bittó Cigániková (38).

SaS stanovila ultimátum na vypracovanie novej koaličnej zmluvy premiérom Eduardom Hegerom (46) a odstúpenie Matoviča do konca augusta. Sulík povedal, že líder OĽaNO je problémom koalície, navyše ho tvrdo prirovnal k problémom ostatných rokov, akým bola napríklad pandémia koronavírusu. Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že to prehnal: „Mal zostať v rovine racionálnejšieho a nie sa znižovať na úroveň Matoviča, ktorý zvulgarizoval politiku.“ Ak šéf OĽaNO neodstúpi, demisiu podajú štyria ministri liberálov. Odborníci však nevidia práve najreálnejšie, že sa Matovič len tak vzdá funkcie. „Sulík dostal seba, Matoviča aj premiéra do neriešiteľnej situácie, pretože ani jeden nemôže ustúpiť. Je to v slepej uličke,“ povedal politológ Samuel Abrahám pre TA3 o ultimáte, ktoré vyslovil šéf SaS.

Matovič, ktorý je známy svojimi častými reakciami na sociálnej sieti alebo tlačovými besedami, sa od vypovedania koaličnej zmluvy zo strany SaS akoby vyparil. Dokonca odriekol aj účasť v diskusnej relácii. „Je zlé, že nebol zdržanlivejší skôr. Vyjadrenia, ktoré mal na adresu svojich koaličných partnerov, si mohol nechať pre seba. Teraz by sme skôr požadovali vystúpenia lídra koalície a Matovič to robí naopak,“ povedal Radoslav Štefančík s tým, že aj preto je šéf OĽaNO zlým politikom. Odborník sa však domnieva, že Matovič má pravdepodobne záujem, aby koalícia vydržala, a nechce prilievať olej do ohňa. Stojí za ním aj celé hnutie. „V SaS sa rozhodli položiť nereálne požiadavky,“ píše sa v stanovisku OĽaNO.

Otázne je, čo ďalej. „Matovič neodstúpi a bude sa snažiť, aby to bolo minimálne 1:1. Najrozumnejšie by teda bolo, keby z vlády odišli obaja, pretože všetci hovoria, že najhorší bod koalície je ich vzťah,“ zdôraznil Radoslav Štefančík. Na druhej strane by SaS podľa odborníka pôsobila mimoriadne smiešne, ak by povedala, že dala ultimátum, a napokon by ustúpila. Otázne je, či ich spor vyústi do rozpadu koalície. ODPOVEĎ NA TÚTO OTÁZKU NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII.