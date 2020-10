V čase, keď sa hrad rekonštruoval, pribudla podľa nadácie Zastavme korupciu na bytovke v Starom Meste nadstavba. V nej mal nadobudnúť byt práve Stromček. Podľa zistení nadácie mali Kovaříkovi ako šéfovi elitného tímu Úradu boja proti korupcii pristáť na stole dokumenty o obchodnom vzťahu medzi Váhostavom a Stromčekom. Na nadstavbe sa mal vraj podieľať práve Váhostav.

„Bolo to také torzo účtovného dokladu. Bola tam konkrétna osoba a konkrétna stavebná firma a v materiáloch sa písalo fakturujeme, dodávame. Vnímam ten pocit, že ja ti prihrám rekonštrukciu hradu a ty mi za to postavíš nadstavbu, ale to nepotvrdzujú nejaké dodacie listy a faktúry,“ povedal Kovařík s tým, že z materiálu neplynulo žiadne podozrenie z korupcie. Kovařík dokumenty do policajnej evidencie nezaviedol a nechal ich u pre neho dôveryhodného kolegu. Dokumenty už neexistujú.

K situácii sa dnes vyjadril premiér Igor Matovič: „Ak mal Kovařík k dispozícii dôkazy o podozrení z trestnej činnosti Stromčeka, ktorý bol zároveň zodpovedný za rekonštrukciu hradu a utopil tie dôkazy, bolo by to vážne zlyhanie.“ Ak je to pravda, tak by podľa Matoviča nemal byť Kovařík policajným prezidentom. Premiér svoje definitívny názor ale povie, až keď bude mať k tejto kauze všetky relevantné informácie. V prípade potreby sa možno stretne aj so samotným Kovaříkom. Vyjadrenie odborníka nájdete na druhej strane.