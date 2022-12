Debatu o nebezpečných vyhrážkach smrťou najnovšie otvorila cez víkend hlava štátu Zuzana Čaputová. „Vyhrážajú sa mi zabitím a používajú pri tom slová ako niektorí politici,“ povedala Čaputová pre RTVS narážajúc na ostré prejavy Smerákov Roberta Fica (58) a Ľuboša Blahu (42), ktorí ju nazývajú vlastizradkyňou či americkou agentkou. Svoje by o tom vedel rozprávať aj Jaroslav Naď, ktorý tiež dostával vyhrážky aj na svoju rodinu. Rovnako ako Čaputová podal preto trestné oznámenia. „Prišlo prvé rozhodnutie súdu. 8 mesiacov s podmienečným odkladom na 18 mesiacov, probačný dohľad, psychoterapia a psychologické poradenstvo,“ napísal v minulosti Naď na sociálnu sieť po prvom rozhodnutí súdu.

Svoje si „užil” aj najmenej obľúbený slovenský politik, minister financií Igor Matovič (49), ktorý mal už viackrát v dome nahlásenú bombu. Protestujúci, medzi ktorými boli aj predstavitelia ĽSNS, dokonca postavili pred jeho dom rakvu! Aj v tomto prípade to musel znášať nielen politik, ale aj jeho rodina. „Aj mafia mala kedysi také pravidlo, že rodina – manželka a deti – sú vždy vynechané zo sporov a neútočí sa na ne,“ napísal na margo incidentu poslanec Za ľudí Juraj Šeliga na sociálnu sieť. Jedna z hlavných postáv nežnej revolúcie Ján Budaj (70) označil v minulosti správanie „Kotlebových neofašistov a Ficových postkomunistov" za hanebné. Práve burcovanie zo strany politikov hanlivými výrokmi môže mať za následok až útočné správanie niektorých ich voličov.

Ako jeden z dôvodov nenávistného konania to označila aj sociologička Silvia Porubänová. Podľa nej sa pod situáciu v spoločnosti podpísal covid a fyzická izolácia ľudí, počas ktorej sa hromadila ich frustrácia. Druhým dôvodom je podľa odborníčky to, že na sociálnych sieťach si ľudia neuvedomujú, že trestnosť takýchto vyjadrení je rovnaká, ako keď to povedia niekomu do očí. „No a ľudia sú posilnení rétorikou politických predstaviteľov, ktorí používajú nenávistné až útočné vyjadrovanie. Ich nasledovatelia to považujú za niečo normálne,“ povedala Porubänová pre Plus JEDEN DEŇ.

Bývalý šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ) Juraj Zábojník (60) hovorí, že by bol prekvapený, keby ešte prezidentka nemala zvýšenú ochranu. Podľa neho sú už len komentáre na sociálnych sieťach voči jej osobe strašné: „Tam je veľmi veľa nenávisti. Predpokladám, že ÚOÚČ, ktorá spolupracuje s políciou a SIS, to vyhodnocuje. Bezpečnostné opatrenia pre prezidentku by mali byť zosilnené.“ Aj podľa exšéfa je dôvodom takýchto reakcií chudoba, ktorá vraj generuje nenávisť, extrémizmus a kriminalitu: „A politici k tomu dráždia hlúpymi výrokmi.“

Zábojník z pochopiteľných dôvodov nechcel prezradiť detaily zvýšenej ochrany, no niečo načrtol: „Posilňujú sa počty nasadených osôb, hlavne keď niekam cestuje. Využívajú sa súčinnostné zložky, používa sa kvalitnejšie auto, môže byť viac sprievodných vozidiel, je tam kontrasledovanie a zvýšené materiálne zabezpečenie.“ Podľa odborníka sa tým môžu zvýšiť náklady napríklad na benzín a amortizáciu, no to je to najmenej. O aké peniaze môže prísť podľa odborníka Slovensko nájdete v galérii.

