Slová, ktoré si šéf Smeru Robert Fico (56) vypočul na svoju adresu, len tak nerozdýcha. Slovnú prestrelku začal pritom on sám, keď obvinil ministra vnútra Romana Mikulca (49) z nekalých praktík vo Vojenskej spravodajskej službe (VSS), kde kedysi pôsobil. Mikulec bol neskôr obžalovaný z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.

Mikulec počas vlády Ivety Radičovej (64), teda do roku 2012, pôsobil ako riaditeľ VSS. V tom období sa začali preverovať podozrenia z tunelovania VSS za prvej Ficovej vlády. V júni 2013, počas druhej Ficovej vlády, našli Mikulcovi v aute micro SD s utajovanými dokumentami, za čo bol neskôr obžalovaný. Minister už vtedy tvrdil, že to na neho niekto „našil“. Jeho slová potvrdil krajský súd (KS), ktorý ho oslobodil.

Fico najnovšie vytiahol, že v rokoch 2010 až 2012 VSS vyplatila strážnej službe AEGIS EU 142-tisíc eur. V nej vraj figuroval Mikulcov brat ako výkonný riaditeľ. „Fico zavádza a klame. Môj brat v tej firme nebol výkonným riaditeľom,“ povedal Mikulec. Fico tvrdí, že vojenské spravodajstvo, v ktorom bol v roku 2004 Mikulec riaditeľ kancelárie, podpísalo zmluvu za 2,5 milióna eur s bezpečnostnou službou, ktorú vlastnil jeho otec. V roku 2012 mala Radičová vydať rozkaz, aby istý dokument o nezákonnom nakladaní s majetkom podstúpil ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi (47). „Mikulec to neurobil a 1. marca 2012 nariadil skartáciu dokumentu,“ povedal Fico.

Minister potvrdil, že premiérka mu dala disciplinárny rozkaz preto, že neuposlúchol jej rozkaz. Radičová však vraj nemala právo na taký krok: „Ja som človek, ktorý nerobí veci mimo zákona. To už však Fico nepovie, že disciplinárny rozkaz bol zrušený Glváčom (minister obrany za Smer, pozn. redakcie).“ Mikulec, ktorý sa celý čas vo funkcii ministra správa diplomaticky, si na záver svojho vyjadrenia servítku pred ústa tentoraz nedal: „Toto sú veci, ktoré sa rozoberali už pred desiatimi rokmi, keď vznikla kauza tunelovania VSS. Bol som obžalovaný preto, že ľudia pána Fica mi podhodili do auta utajované skutočnosti. Fico je jeden chrapúň, demagóg, ktorý klame a podvádza.“

Ostrá Mikulcova reakcia neunikla pozornosti ani politológovi Radoslavovi Štefančíkovi: „Ak Fico skutočne klamal, tak sa minister rozhorčil oprávnene. Fico sa chytí každej slamky, ktorú niekde uvidí. Robí brífing každý deň, či to má overené, či to má hlavu a pätu. Nie je to prvýkrát, keď prezentoval niečo, čo nebolo v súlade s realitou,“ povedal Štefančík.

V galérii nájdete časť rozsudku v prípade Mikulcovej obžaloby, ktorý naznačuje, kto mu dal micro SD do auta.