Slovenský premiér spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou odcestoval na Ukrajinu vlakom z poľského mesta Przemyśl, ktoré sa nachádza iba 13 kilometrov od ukrajinskej hranice.

„Na stretnutie s prezidentom Volodymyrom Zelenským a predsedom vlády Denysom Šmyhalom prichádzam s konkrétnym návrhom pomoci pre Ukrajinu," napísal Heger ráno na sociálnej sieti. Premiér ďalej špecifikoval, že pomoc sa má týkať využívania slovenského centra humanitárnej pomoci, ako aj prepravy obilnín do sveta, „keďže Ukrajina je jedným z najväčších exportérov a prístavy jej zablokovalo Rusko".

Dôležitou otázkou pri tejto návšteve bola aj bezpečnosť, keďže vojenský konflikt na Ukrajine pokračuje, aj keď v menšom rozsahu, než to bolo pred pár týždňami. Premiér ani jeho kancelária neodpovedali na otázky, akým spôsobom bude zabezpečená ochrana slovenskej delegácie počas návštevy Kyjeva.

Brutálne zábery z cesty predsedu vlády Hegera na Ukrajinu nájdete v galérii

Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník, ktorý v minulosti viedol Úrad na ochranu ústavných činiteľov, pre Plus JEDEN DEŇ priblížil, že predseda vlády má pridelenú ochranu aj počas zahraničných ciest. „A v takejto situácii, že ide do prostredie, kde je vojna, mal by tam ísť nie jeden ochranca, ale viacerí," hovorí. Bezpečnosť delegácie musí zabezpečiť aj samotná Ukrajina, túto povinnosť má každý štát v rámci Viedenskej konvencie.

„Ale budeme úprimní, je to prostredie vojenského konfliktu, kde nemôžeme povedať na 100 percent, že sú zabezpečene opatrenia, pretože to by sme klamali sami seba. Vieme dobre, že rakety s doletmi niekoľkých kilometrov tam môžu kedykoľvek doletieť na akékoľvek miesto," dodáva odborník s tým, že počas vojny takmer neexistuje bezpečný spôsob cestovania cez jej územie.

Zdá sa, že o ochranu pred raketovým útokom sa postaral aj samotný Heger.

