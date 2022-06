Je prvou ženou vo funkcii hlavy štátu a dnes sa začína jej štvrtý rok vo vedení krajiny. Zuzana Čaputová získala dôveru nielen na Slovensku, ale pravidelne oceňujú jej prácu aj v zahraničí. Už za prvý rok v prezidentskej funkcii sa dostala do rebríčka najvplyvnejších žien sveta podľa časopisu Forbes a získala Európsku cenu za politickú kultúru.

Jednoznačne sa dá povedať, že na začiatku sa Čaputovej mimoriadne darilo a jej popularita rýchlo stúpala. Úroveň dôveryhodnosti prezidentke vzrástla najmä v čase pandémie koronavírusu. Podľa prieskumov jej vtedy dôverovalo 66 percent občanov, vďaka čomu sa dlhodobo tešila titulu najdôveryhodnejšieho politika v krajine.

Nič však, zdá sa, netrvá večne a to platí aj o vysokej popularite prezidentky Čaputovej. Od istého času totiž dôvera v jej osobu u občanov začala postupne klesať. Či to bolo po nepodpísaní referenda alebo podpore obrannej dohody s USA, ťažko povedať. V každom prípade je dnes úroveň dôveryhodnosti prezidentky ešte nižšia ako pred jej nástupom do prezidentského paláca. V rebríčku popularity je druhá, keď zaostáva za bývalým premiérom Petrom Pellegrinim (46).

Zuzana Čaputová prijala ocenené sestry v Prezidentskom paláci. Vyjadrila im plnú podporu v snahe dosiahnuť lepšie pracovné podmienky. Zdroj: Facebook/ Zuzana Čaputová

Podľa politologičky Dariny Malovej sú dnes kroky Čaputovej vnímané oveľa politizovanejšie, ako to bolo krátko po jej zvolení. Pripisuje to nesmiernej polarizácii spoločnosti. „Niekedy, ako v prípade obrannej zmluvy s USA, jej ústretové kroky k rozdielnym názorom a opozičným útokom sú vykladané ako slabosť,“ komentovala.

Dodala, že prezidentka sa pre snahu hľadať cestu zmierenia často stáva terčom útokov z celého politického spektra. „Jej snaha byť prezidentkou všetkých niekedy hraničí s pokusom vyhovieť všetkým a to v konečnom dôsledku komplikuje vnímanie jej politiky a aj podporu v spoločnosti,“ poznamenala.

Politologička naznačuje, že hlava štátu by v budúcnosti mohla zvýšiť svoj vplyv na spoločnosť, ak by konala rozhodnejšie a udávala tón verejnému diskurzu. Pripúšťa, že takéto vystúpenia môžu spôsobiť aj útoky od jednotlivých politikov, no zároveň umožnia lepšie ovplyvniť verejnú mienku.

Toto by zrejme pomohlo Zuzane Čaputovej aj v prípade, ak by sa rozhodla kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. Zatiaľ túto ambíciu neoznámila.