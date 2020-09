Igor Matovič: tmavomodrý oblek

Igor Matovič nevie dopustiť na svoj tmavomodrý oblek. Občas to vyzerá, ako keby nemal žiaden iný. Zdroj: Oliver Matthys

Šéf parlamentu Igor Matovič síce má viacero oblekov, no keď príde do tuhého, častokrát uprednostní tmavomodrú kombináciu.

Andrea Ziegler: Oblek je pracovná uniforma. Každý politik by mal mať pár kúskov vo svojom šatníku. To je síce fajn, že pán premiér má obľúbený oblek, ale on je verejne činná osoba a reprezentuje nás, Slovákov. Bolo by dobré, keby mal väčší sortiment na prestriedanie. Pôsobí to navyše divne. Akoby chodil stále v tom istom. Ak má obľúbený strih alebo značku, nech si zakúpi pokojne, jeden druh ale v rôznych odtieňoch modrej, sivej či antracitovej.

