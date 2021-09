Najmä bratislavské protesty proti vláde, členom parlamentu, prezidentke a proti očkovaniu či pandemickým opatreniam sa nezaobišli bez vyhrotených situácií. Vyvrcholili približne do trojhodinovej blokácie ciest v okolí Hodžovho námestia v centre hlavného mesta. Istý čas bola demonštrantmi blokovaná aj Šancová ulica a okolie Hlavnej stanice. Došlo k zatknutiu dvanástich občanov aj k niekoľkým potýčkam medzi protestujúcimi a políciou. Tá v niektorých prípadoch musela dokonca zasiahnuť so slzotvorným plynom a pelendrekmi. Mužom zákona sa podarilo demonštrantov z ciest pri Hodžovom námestí vytlačiť krátko po siedmej hodine.

Hoci štvrtkové zhromaždenia prilákali pozornosť médií plitológ Grigorij Mesežnikov si nemyslí, že by súčasné protesty mali potenciál otriasť pozíciou vládnej koalície. "Demonštrácie najmä v Bratislave síce boli agresívne, no neboli tak početné. Navyše v opozícií, ktorá sa k protestom hlási, majú celkom iné priority, než sú otázky očkovania či dodržiavanie pandemických opatrení," konštatuje. Ich hnacím motorom sú podľa odborníka politické ambície či odpor proti systému demokracie. "Pri strane Smer ide o čiste pragmatickú záležitosť. Ich líder sa nachádza v nebezpečnej vzdialenosti k oblasti, ktorá môže viesť k trestnému stíhaniu a teda prirodzene robia všetko preto aby sa tak nestalo," zhodnostil Mesežnikov.

Potenciál na oslabenie pozície súčasnej koalície je podľa názoru politológa predovšetkým v jej vnútri. „Určite nie v opozícii. Samotná koalícia je zároveň jedinou hybnou silou, ktorá by dokázala Slovensko postrčiť bližšie k referendu," vysvetľuje.

Politológ Samuel Abrahám upozorňuje, že protesty proti očkovaniu nie sú výsostne slovenský problém. „Antivaxerské hnutie je celosvetovým fenoménom. Z protipandemických opatrení sú ľudia prirodzene frustrovaní a nie vždy sú informácie o očkovaní podávané najšťastnejším spôsobom," uviedol. Napriek zložitej situácií, ktorá nastala v hlavnom meste, podľa neho protesty samotné pozíciu koalície ohroziť nemusia. „Mesto nemôže byť paralyzované len preto, že niekoľko ľudí je proti očkovaniu. Nevôľa občanov v uliciach, ktorej sme dnes svedkami, nie je veľká. Je predovšetkým hlučná. A tým, že ju sledujú médiá sa vec nafukuje. Z päť miliónového národa však ide stále len o hlučné promile," uzavrel.

Na snímke je protest v Bratislave proti očkovaniu a vláde. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Aj podľa politológa Radoslava Štefančíka účasť na protestoch napriek podpore politikov nebola vysoká. „Povedal by som, že opozícia zažila fiasko. Vláda tak môže pokojne spávať. Facka z prostredia opozície nehrozí, skôr by som sa obával toho, čo sa deje vnútri koalície. Ale to je už iný príbeh," konštatoval. Otázka prípadného budúceho referenda je podľa názoru politológa zložitá. „Vyzerá to tak, že Pellegrinimu dochádza dych. Ak sa pozrieme, kto všetko je už za mrežami a že niektoré tieto osoby často spomínajú jeho meno, tak je na mieste otázka, či mu náhodou nezaklope na dvere polícia. To by totiž mohlo ťažko otriasť dôverou človeka, ktorý už neverí Ficovi, avšak dal sa presvedčiť, že Pellegrini nie je Ficov klon, ale prototyp moderného sociálneho demokrata," uzatvára s tým, že ak šéf Sme rodina Boris Kollár nepovalí vládu, tak riadne voľby „sú ešte ďaleko.“

