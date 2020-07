Igor Matovič je ďalším „diplomovkovým“ hriešnikom. Do svojej práce, ktorou skončil vysokú školu, totiž odkopíroval dve publikácie a prácu s názvom Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské subjekty v roku 1998 odovzdal ako svoje autorské dielo. Keď sa na tento podvod poukázalo, Matovič na veľké počudovanie zareagoval veľmi rýchlo a priamo. „Ak to tak je, ukradol som niečo, čo mi nepatrilo, som de facto v tejto veci zlodej, čo je smutné a určite nie na chválu. Odstúpim. Hneď, ako splním všetko, čo som ľuďom pred voľbami sľúbil,“čo v politickej reči zrejme znamená nikdy, pretože to, žeby politici dodržali svoje slovo, nie je niečo, s čím by boli voliči zvyknutí rátať. V inom príspevku si však neodpustil štipľavú poznámku. „Pre tých, čo im nič dobré nie je - len sa nebojte, raz sa zase dožijete svojho premiérka, ktorý vás bude s jamôčkami v líčkach okrádať o miliardy. A vy budete môcť zase slastne pri tom vzdychať,“odkázal svojim kritikom, pričom poukazoval na svojho predchodcu v premiérskom kresle Petra Pellegriniho (44). „Ak pán premiér zo svojej pozície v nasledujúcich dňoch neodstúpi, v pondelok začneme zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze s návrhom na odvolanie predsedu vlády Slovenskej republiky,“odkázal Pellegrini.

Igor Matovič si neodpustil urážlivý komentár na adresu Petra Pellegriniho. A to ešte v ten istý deň, ako sa prevalila jeho kauza s diplomovkou. Zdroj: FB Igor Matovič



To, že už ide skutočne o veľký problém, dokazuje aj postoj jedného z koaličných partnerov, strany Za ľudí. „Ako strana Za ľudí urobíme všetko pre to, aby sa také veci pri štúdiu a pri písaní diplomových prác nemohli nikdy zopakovať, a aby sme také konanie mohli aj potrestať. Vyvodenie osobnej politickej zodpovednosti zlyháva,“ vyjadrila sa strana. Iný postoj má Sme rodina Borisa Kollára. „Čo sa týka pána premiéra, považujeme za dôležité, že sa priznal a ospravedlnil. A ako sme už viackrát avizovali, hnutie Sme rodina v žiadnom prípade nebude polarizovať a vnášať napätie do koalície. Samotné rozhodnutie je na strane pána I. Matoviča,“napísala hovorkyňa hnutia Sme rodina Linda Tribusová. Premiéra sa zastala aj Jana Cigániková zo strany SaS, ktorá poznamenala, že premiérovu diplomovku treba nechať tak, inak by padla vláda.

