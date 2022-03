O reforme súdnictva mali poslanci rozhodnúť včera, no hlasovanie presunuli o mesiac. Dôvodom boli opätovne kritici zákona z radov koalície. Jeho najväčší oponent a šéf parlamentu Boris Kollár pritom ešte v nedeľu hovoril o dohode v koalícii. Včera však informoval, že zákon počas aprílového hlasovanie podporí aj jeho hnutie Sme rodina.



Pokiaľ reforma súdnej mapy nemá podporu celej koalície a všetkých poslancov, je lepšie rokovanie o nej odložiť, vysvetlil predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Podobný názor má aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Myslí si, že zhoda by mala byť naprieč celou koalíciou. „Keďže k včerajšku zhoda nebola, aj keď sa predtým javilo, že je, tento bod sa odsúva na ďalšiu schôdzu parlamentu," dodala. Zároveň naznačila, že dohoda viazne pri téme krajských súdov.

Odsúhlasenie súdnej mapy sa posúva už niekoľko mesiacov, čo robí odborníkom vrásky na čele. Hlasovanie totiž poslanci presunuli na rokovanie, ktoré sa začína 26. apríla. Do konca tohto mesiaca máme požiadať Európsku komisiu (EK) o prvú platbu z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 458,3 milióna eur. Tá je však naviazaná aj odklepnutie reformy súdnictva. Poslancom tak na finálne odklepnutie zákona ostanú štyri dni.

„Téma súdnej mapy bola presunutá na aprílovú schôdzu parlamentu. Ak sa na nej schváli, tak pravdepodobne peniaze z tejto tranže Plánu obnovy nebudú ohrozené, keďže sa termín žiadosti o platbu posunul,“ vysvetlil analytik INEKO Dušan Zachar. Podotkol, že ak by v apríli reforma neprešla parlamentom, Slovensko by muselo rokovať s EK o výnimkách, zľavách či predĺžení termínov. „Ak by EK trvala na svojich pôvodných pravidlách o podmienení uvoľnenia zdrojov plnením jednotlivých míľnikov z Plánu obnovy, tak by sme, samozrejme, časť prostriedkov nemohli čerpať,“ dodal.