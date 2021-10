Alena Zsuzsová (46), známa aj z kauzy vraždy Jána Kuciaka († 27), dostala trest 21 rokov! Spolu s Romanom Ostružlíkom a Vladimírom Mosnárom bola uznaná za vinnú z účasti na vražde exprimátora Hurbanova Lázslóa Basternáka († 54). Pri dokázaní viny v kauze Kuciak jej hrozí aj doživotie. No v prípade spolupráce sa môže všetko zmeniť.

Basternáka zavraždil pred jeho domom ešte v roku 2010 Štefan Kaluz strelou do hlavy. Kaluz je vo výkone trestu, o ďalších obžalovaných rozhodol Najvyšší súd (NS) včera. „Zamieta odvolanie obvinených aj prokurátora,“ povedala predsedníčka senátu NS Jana Serbová. Je tak zrejmé, že Basternákovu vraždu si objednal jeho politický konkurent Ostružlík a Zsuzsová ju sprostredkovala Mosnárovi.

Zsuzsovej obhajca Štefan Neszméry rozsudok rešpektuje, no nie je s ním spokojný: „Nebola zobraná naša argumentácia, hlavne, čo sa týka motívu a dokazovania.“ Prokurátor Michal Šúrek obžalovaným navrhoval 25 rokov nepodmienečne, no rozhodnutie NS rešpektuje. Nechcel sa však vyjadrovať k tomu, aký dosah to bude mať na ďalšie prípady, v ktorých je Zsuzsová namočená.

Pre odsúdenú sa však ešte ani zďaleka všetko nekončí. Spolu s Marianom Kočnerom (58) je obžalovaná aj z účasti na vražde Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27). Ak sa dokáže jej vina aj v tomto prípade, hrozí jej trest 25 rokov za mrežami. Pravdepodobné je aj doživotie. „Obžalovaný v takomto prípade už nemôže dostať nižší trest, ako bol pôvodný. Ak v druhej veci odsúdený spolupracuje, tak tam mu môže dať sudca benefit. Konštatuje, že už dostal dostatočný trest a nenavýši mu ho,“ načrtol bývalý elitný vyšetrovateľ a advokát Peter Vačok možné pokračovanie kauzy.

Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská (53) poukázala aj na to, že prípadná spolupráca sa Zsuzsovej môže vyplatiť aj pri budúcej žiadosti o prepustenie: „Odsúdený môže požiadať o podmienečné prepustenie po troch štvrtinách odpykania trestu. Pri doživotí až po 25 rokoch.“ Ďalším rozdielom je aj frekvencia žiadostí o prepustenie. Podľa odborníčky o to môžu doživotne odsúdení žiadať po troch rokoch od posledného pokusu, ale pri iných trestoch vždy po roku. Zsuzsová tak pri súčasnom treste 21 rokov môže žiadať o podmienečné prepustenie po 15 rokoch a 9 mesiacoch, z ktorých má už dva roky odsedené. V prípade odsúdenia na 25 rokov môže žiadať o prepustenie po 18 rokoch a 9 mesiacoch a pri doživotí až po 25 rokoch.

